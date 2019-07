La Kindle Paperwhite est en promo pendant les Prime Day. Si cette liseuse vous intéresse, voici tout ce que vous devez savoir avant de craquer.

Envie de craquer pour une liseuse électronique ? Cela tombe bien, l’Amazon Kindle Paperwhite est en promotion pendant les Prime Day : 89,99 euros (8 Go) au lieu de 129,99 euros. Il faut être membre Prime, cela tombe bien il y a 30 jours gratuits et le tout est sans engagement. D’ailleurs, il y a plein de bonnes raisons de devenir membre Prime. Amazon Prime est disponible à 49 euros par an ou à 5,99 euros par mois. Les nouveaux clients peuvent d’ailleurs bénéficier d’un mois d’essai gratuit (sans engagement).

Amazon Kindle Paperwhite : que vaut-elle ?

L’Amazon Kindle Paperwhite est passée sur notre banc de test : 9/10. Les Paperwhite sont des liseuses qui sont mûres, Amazon a sorti de nombreux modèles et le dernier date de fin 2018. Cette Paperwhite est presque identique au modèle précédent. Son boîtier noir mat au toucher doux ressemble à celui de son prédécesseur, bien que le logo Kindle apparaisse désormais comme un gris pâle. C’est une liseuse légère et relativement compacte : 0,8 cm d’épaisseur et environ 181 grammes. C’est la grande soeur de la Kindle d’Amazon qui est plus épaisse mais plus légère, mais le modèle basique n’a pas de rétro-éclairage, ce qui signifie que vous ne pourrez pas l’utiliser la nuit.

Cette Paperwhite a un écran de 6 pouces de diagonale rétro-éclairée (78 nits) avec un densité d’affichage de 300 ppp, elle se situe donc entre la Kindle classique et la Kindle Oasis (7 pouces). Elle est certifiée IPX8, et peut donc résister à des baignades impromptues. Enfin, l’autonomie est énorme : elle peut tenir 6 semaines (sans charge) avec 30 minutes de lecteur par jour. Amazon a également ajouté la prise en charge des livres audio à Paperwhite, grâce à la prise en charge du Bluetooth.

L’alternative sur le marché des liseuse est la Kobo Aura H2O.

Amazon Kindle Paperwhite : ce qu’il faut savoir

Sachez les Kindle prennent en charge de très nombreux formats via le logiciel d’Amazon. Mais nous vous conseillons d’utiliser le logiciel Calibre, disponible sur macOS, Windows et Linux. Vous allez pouvoir gérer votre bibliothèque de livres électroniques dans tous les forfaits (dont le ePub) avec une gestion parfaite des méta-données.

Voici les formats pris en charge :

Kindle Format (.MOBI, .AZW)

Microsoft Word (.DOC, .DOCX)

HTML (.HTML, .HTM)

RTF (.RTF)

Text (.TXT)

JPEG (.JPEG, .JPG)

GIF (.GIF)

PNG (.PNG)

BMP (.BMP)

PDF (.PDF)

C’est d’une simplicité impressionnante, en plus ce logiciel est compatible de très nombreuses liseuses (Kobo, Sony PRS, Kindle d’Amazon, etc.).

Enfin, l’agrégateur de flux RSS intégré est pratique pour suivre l’actualité et la convertir au format ebook.

Amazon Kindle Paperwhite : la promotion Prime Day

La promotion est sur Amazon pendant les Prime Day : 89,99 euros (8 Go) au lieu de 129,99 euros. C’est le prix normal de la Kindle de base qui n’a pas d’écran retro-éclairé ni de résistance à l’eau.

L'Amazon Kindle Paperwhite sur Amazon

Pour suivre les Prime Day : c’est sur la page de Frandroid où nous avons prévu de publier tous les bons plans immanquables, et la page Prime Day d’Amazon. Si vous avez Twitter, le mieux est de suivre notre compte dédié aux promos.