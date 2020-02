Une petite tablette 4G pas chère avec la Samsung Galaxy Tab A 8″ à 139 euros

Si vous recherchez une tablette tactile compacte abordable avec idéalement une compatibilité 4G, nous avons la solution : la Samsung Galaxy Tab A (2019) de 8 pouces est aujourd’hui disponible à seulement 139 euros sur Cdiscount.

Les tablettes tactiles pas chères sous Android ne sont généralement que peu recommandables. Il y a pourtant des exceptions qui confirment la règle, comme c’est le cas pour la Samsung Galaxy Tab A (2019) de 8 pouces aujourd’hui avec 80 euros de réduction. De plus, elle est compatible 4G pour en l’utiliser partout et tout le temps.

En bref

Son format compact

Sa compatibilité 4G

L’interface One UI

Au lieu de 219 euros sur le site officiel du constructeur, la Samsung Galaxy Tab A (2019) de 8 pouces est aujourd’hui disponible à 139 euros. Une belle offre pour un produit vendu et expédié par Cdiscount.

Pour en savoir plus 👇

Il y a deux modèles de la Samsung Galaxy Tab A (2019) : celui de 10,1 pouces uniquement Wi-Fi et l’autre de 8 pouces, ici compatible 4G. Ils arborent le même design avec un effet légèrement borderless, mais la tablette qui nous intéresse aujourd’hui a la particularité d’être compacte grâce à son écran IPS LCD de 8 pouces affichant une définition HD+ de 1280 x 800 pixels. Facilement transportable, elle conviendra également pour les enfants.

Elle n’est pas puissante à proprement parlé, mais son Snapdragon 439 épaulé par 2 Go de mémoire vive est largement suffisant pour répondre à différents usages comme naviguer sur Internet ou regarder des vidéos en streaming, tout en profitant d’une expérience utilisateur fluide au quotidien. De plus, One UI est une interface, basée sur Android 9.0 Pie, très agréable à utiliser. La tablette de Samsung peut également faire tourner quelques jeux 2D peu gourmands, mais oubliez la 3D.

En ce qui concerne l’autonomie, la Samsung Galaxy Tab A (2019) de 8 pouces n’a pas à rougir avec sa batterie de 5 100 mAh. Grâce à sa fiche technique peu gourmande, elle peut facilement tenir plus de 2 jours avant de tomber à 0 %.

Pour en savoir un peu plus, vous pouvez toujours lire notre test du modèle 10,1 pouces de la Samsung Galaxy Tab A (2019).

Découvrez notre guide d’achat

Afin de découvrir d’autres références, nous vous invitons à consulter notre guide des meilleures tablettes tactiles en 2020.