L’iPad Pro 11 2020 passe à 809 euros : la meilleure des tablettes de 2020 baisse de prix

Si vous recherchez une tablette sans compromis, l’iPad Pro 11 pouces de 2020 est sans conteste le meilleur produit dans son genre. Son prix chute de 90 euros aujourd’hui sur Amazon, soit le meilleur tarif que l’on peut trouver pour l’iPad Pro actuellement.

Les baisses de prix sur les produits récents d’Apple sont aussi rares qu’une phrase grammaticalement correcte dans une chanson de Jul. Quand ça arrive, on est toujours surpris. La surprise justement, elle vient ce matin d’Amazon, qui propose l’iPad Pro de 11 pouces (version 2020) au prix de 809,99 euros. Soit une belle réduction de 90 euros, quelque chose que l’on n’avait plus vu depuis mai dernier.

L’iPad Pro 11 pouces 2020 en bref

Un écran irréprochable

La plus puissante des tablettes du moment

Un design très premium

Lancée au prix de 899 euros en France il y a quelques mois, l’iPad Pro 11 pouces en version 2020 (128 Go d’espace de stockage) est aujourd’hui vendu à 809,99 euros sur Amazon.fr. La tablette est vendue et expédiée par Amazon, vous pouvez donc la recevoir rapidement, dans les prochains jours. Il est même possible d’y ajouter directement un abonnement à Apple Care+ ou, si votre PEL déborde, un Apple Smart Keyboard (à 3,11 euros la touche, une véritable affaire).

On le disait un peu plus haut, l’iPad Pro est une tablette sans compromis. Ce n’est pas pour rien qu’elle a hérité d’un 9/10 dans nos colonnes. Cette tablette de 11 pouces (ici dans sa version blanche uniquement) bénéficie de toute l’expérience d’Apple en termes de design et d’ergonomie.

Malgré sa taille imposante, c’est un appareil très agréable à prendre en main avec sa coque en métal brossé et ses coins arrondis. L’iPad Pro embarque surtout d’un excellent écran « Liquid Retina True Tone » aux couleurs impeccables et avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Seuls Samsung et sa récente Galaxy Tab S7 peuvent éventuellement rivaliser avec l’écran l’iPad Pro.

On ajoutera à cela que l’iPad Pro est de loin l’appareil le plus facile à connecter de tous les appareils Apple. C’est l’un des rares appareils de la marque à disposer d’un port USB Type-C et non d’un odieux port Lightning. Pratique pour le recharger et pour y brancher des accessoires. Preuve également de la volonté d’Apple de vouloir en fait un véritable mini-ordinateur dédié à la productivité plutôt qu’une simple tablette.

Si techniquement parlant, Apple n’a pas réellement modifié la fiche technique de l’iPad Pro 2020 par rapport à la version de 2018, il reste encore à ce jour un monstre de puissance. Son processeur Apple A12Z lui garantit une fluidité parfaite quel que soit le type d’application. L’iPad Pro 11 pouces de 2020 est tellement puissant qu’il peut aussi bien servir d’appareil de travail que de console de jeu. La tablette idéale pour profiter de son abonnement Apple Arcade.

Dernier point intéressant, l’iPad Pro 2020 marque un vrai tournant en termes de photo. La tablette dispose en effet d’un double capteur photo de très bonne qualité. Ils ne sont pas très bons pour les photos de nuit (mais qui prend vraiment des photos de soirée avec une tablette ?), mais se révèlent excellents en plein jour et sont capables de capturer des vidéos en 4K à 60 FPS. Ils permettent surtout de profiter des excellentes applications en réalité augmentée présente sur l’App Store (notre test est très complet sur le sujet).

