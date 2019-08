Article sponsorisé par Prixtel

Les opérateurs mobiles proposent tous des forfaits avec des dizaines de Go de data en 4G avec un tarif fixe ou unique. Mais combien consommez-vous réellement de data ? Et surtout pourquoi ne payerez-vous pas moins cher si vous ne consommez pas l’intégralité de l’enveloppe ? C’est justement ce que propose Prixtel avec la Série Spéciale, actuellement en promotion dès 6,99 euros par mois pour 10 Go de data.

Ce n’est pas parce que le prix des forfaits mobiles a baissé ces dernières années qu’il n’est plus possible de faire des économies. Et c’est pourquoi Prixtel propose un forfait ajustable, à palier, qui permet de faire réduire sa facture lorsque l’on consomme peu (quand on est au boulot, avec le WiFi, etc.) et d’être certain de ne pas se ruiner lorsqu’on a besoin d’un surplus de data (quand on est vacances).

Concrètement, Prixtel propose des forfaits ajustables et sans engagement, dont le prix varie en fonction de votre consommation de data. C’est le cas de la Série Spéciale, une offre limitée de Prixtel, valable jusqu’au 13 août pour une durée de douze mois. Ce forfait propose une tarification très avantageuse pour les utilisateurs avec trois paliers :

Si vous consommez entre 1 et 10 Go, le prix est de 6,99 euros

Si vous consommez entre 10 et 50 Go de data, le forfait passe à 12,99 euros

Si vous consommez entre 50 Go et 100 Go de données mobiles, le tarif est de 18,99 euros

Si jamais vous consommez plus de 100 Go par mois, il n’est pas question de hors-forfait. Le débit est alors simplement réduit et la facture ne dépassera pas les 18,99 euros.

Comme tous les autres opérateurs, le forfait Série Spéciale de Prixtel comprend une enveloppe de donnée ainsi que les appels, SMS et MMS illimités, que ce soit en France, mais aussi en Europe et dans les DOM. Si vous comptez partir dans un pays de l’Union européenne, une enveloppe de 7,4 Go de données mobiles par mois est incluse. Largement de quoi tenir quelques semaines en vacances.

Des économies ET le choix de l’opérateur

Le forfait Série Spéciale de Prixtel possède un autre avantage considérable sur la concurrence, il permet de choisir sur quel réseau son téléphone va se connecter. Au moment de souscrire au forfait Série Spéciale, il vous est demandé de choisir votre couverture réseau sur le réseau d’Orange ou de SFR.

C’est un choix particulièrement intéressant puisqu’en fonction de votre localisation, il est possible que le réseau de l’un ou l’autre des deux opérateurs vous couvre mieux. Par ailleurs en entrant votre adresse, Prixtel vous dit quel opérateur bénéficie de la meilleure couverture à proximité de votre localisation. Pratique. Notez pour finir que si vous changez d’avis, il est possible à tout moment de changer de couverture réseau en quelques clics depuis l’espace client.

Si Prixtel est le seul opérateur en France à laisser ses clients choisir leur réseau, c’est tout simplement parce qu’il est un MVNO (Mobile Virtual Network Operator). Prixtel ne dispose pas de ses propres antennes, mais loue celles des grands opérateurs, sans aucune contrainte de débit. La différence avec les autres MVNO, c’est qu’il laisse la liberté de choisir à ses clients, là où les autres imposent un réseau d’office.

Pour profiter de l’offre Série Spéciale de Prixtel, c’est très simple. Commencez par obtenir votre code RIO (en composant le 3179). Celui-ci permet de conserver son numéro de téléphone même en cas de changement d’opérateur. Renseignez ensuite le code RIO lors de la souscription au forfait afin de résilier automatiquement votre ancien forfait. Vous n’avez alors plus rien à faire qu’attendre, puisque la transition entre votre ancien et votre nouveau forfait se fait toute seule.

Il ne reste plus qu’à choisir la couverture réseau de son choix, inscrire ses coordonnées bancaires et s’acquitter de 10 euros pour la carte SIM et sa livraison.

