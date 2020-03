Forfait mobile : RED et Free se battent pour la meilleure offre avec 60 Go de 4G

Sommaire RED Free Comparateur

Vous êtes à la recherche d’un forfait avec un minimum de 60 Go de données 4G à petit prix ? Cela tombe bien, il ne reste que quelques heures pour profiter des meilleures offres sans engagement du moment, via Free mobile et RED by SFR.

Alors que B&You vient d’augmenter le prix de ses forfaits 60 Go, il ne reste aujourd’hui plus que RED by SFR et Free mobile qui proposent ce montant de data à un tarif avantageux. Voici les offres en un clin d’œil :

Pour connaître tous les détails pour chaque forfait mobile, nous vous invitons à continuer la lecture un peu plus bas.

RED 60 Go

Le forfait RED 60 Go est disponible au tarif avantageux de 12 euros par mois — et sans prix qui double après un an — jusqu’au 9 mars 2020. Il propose les appels illimités vers les fixes et les mobiles (limités à 3h maximum par appel et à 200 destinataires par mois) ainsi que les SMS et MMS illimités en France Métropolitaine, également depuis l’Europe et les départements d’outre-mer vers la France.

En ce qui concerne la data, vous bénéficiez d’une enveloppe 4G qui s’élève à 60 Go en France et 8 Go pour l’Europe et les DOM. Si vous consommez la totalité des données à l’intérieur de l’Hexagone, vous pourrez toujours acheter des recharges de 1 Go à 2 euros, dans la limite de 4 recharges par mois. En Europe, vous serez facturé à raison de 0,0054 euro le Mo.

Contrairement à Free mobile, le forfait RED est totalement modulable. Si, par exemple, vous avez besoin d’une quantité accrue de données 4G pour un voyage à l’étranger, il suffit d’opter pour l’option internationale qui permet de passer de 8 à 15 Go depuis l’UE, les DOM, la Suisse, Andorre, les USA et le Canada, pour 5 euros supplémentaires. D’autres options sont disponibles, comme les appels illimités vers les fixes et les mobiles en Amérique du Nord pour 1 euro de plus, le double appel pour 2 euros en plus ou encore l’option montre connectée pour 5 euros de plus.

Free 60 Go

Le forfait Free 60 Go a l’avantage d’être moins cher que RED la première année. Il coûte 9,99 euros par mois pendant les douze premiers mois, puis passe à 19,99 euros. Cependant, cette hausse de prix ne vient pas sans un bonus, car le montant de data grimpe à 100 Go par la même occasion. Cela ne concerne en revanche que la France, car les 4 Go accordés en Europe/DOM ne changent pas d’une année à l’autre.

Comme d’habitude pour l’opérateur, le débit est réduit au-delà, mais sachez qu’avec Free il est toujours possible d’utiliser ses hotspots gratuitement grâce à vos identifiants — en tout cas quand ça capte. À l’étranger, le Mo est facturé 0,0054 €.

On retrouve ensuite une formule classique. Les appels, SMS et MMS sont illimités vers les fixes et mobiles. De même depuis l’Europe et les DOM, mais uniquement vers un numéro français.

Que ce soit pour RED ou Free mobile, notez qu’il est nécessaire de rajouter 10 euros au total de la commande pour obtenir votre nouvelle SIM triple découpe. La conservation de votre numéro est par ailleurs gratuitement disponible en fournissant le code RIO de votre ligne.

Notre comparateur des forfaits 4G

