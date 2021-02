Cette vente privée Fibre/ADSL + mobile permet de réaliser de belles économies

Si vous n’avez aucune idée pour réaliser des économies sur votre abonnement Internet fixe ou sur votre forfait mobile, vous êtes au bon endroit. En effet, cette vente privée BeMove est un bon moyen de réduire sa facture à l’année.

Dès aujourd’hui et jusqu’au 25 février prochain, BeMove relance une vente privée sur les offres internet et mobile. En fonction de l’offre choisie, vous pouvez économiser jusqu’à 620 euros sur votre abonnement actuel.

En bref :

La possibilité de choisir un combo fibre + mobile ;

La fibre avec un débit allant jusqu’à 1 Gb/s ;

Le Samsung Galaxy A12 qui tombe à 1 euro avec une offre mobile.

Pour accéder à la vente privée, il suffit de cliquer sur ce lien, puis de renseigner votre adresse email et vous découvrirez les offres exclusives de Bouygues Telecom à cette occasion.

BeMove dégaine trois offres différentes :

Une offre fibre + service TV à 15,99 euros par mois (au lieu de 21,99 euros) ;

Un combo forfait mobile 50 Go + Samsung A12 à 1 euro (20,99 euros par mois) ;

Une offre comprenant la fibre + un forfait mobile 50 Go + Samsung Galaxy A12 à 1 euro ( 31,98 euros par mois au lieu de 36,88 euros).

Sachez que la souscription aux offres comprenant un forfait Internet requiert un engagement minimum d’un an.

Ce forfait fibre offre un débit descendant culminant à 1 Gb/s et un débit montant grimpant jusqu’à 400 Mb/s. La box est compatible avec le Wi-Fi 5. Une offre TV est également de la partie, avec un décodeur tournant sous Android TV. Celui-ci donne non seulement accès à 180 chaînes, mais également à de nombreuses applications comme Netflix, OCS, Prime Vidéo ou encore Spotify.

Évidemment, l’offre Internet fixe comprend également une ligne téléphone fixe avec les appels en illimité vers le fixes, ainsi que vers les fixes de plus de 110 pays. Attention, une limite est fixée à 199 correspondants différents. Au-delà, vous devrez payer du hors-forfait.

Le forfait mobile 50 Go vous donne accès aux appels, SMS et MMS illimités en France et dans les DOM ainsi que vers l’Europe. Ce forfait comprend également une enveloppe data de 50 Go en France, et de 20 Go en Europe. Qui plus est, de nombreux bonus sont disponibles comme la data illimitée le week-end, l’accès à l’Équipe ou encore 6 mois d’abonnement offerts à Spotify Premium.

