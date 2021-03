Seulement 4,99 euros par mois pour ce forfait mobile qui propose jusqu’à 20 Go de data

Jusqu’au mardi 6 avril prochain, le forfait mobile Le petit de Prixtel qui comprend une enveloppe de 10 à 20 Go de data voit son prix chuter à 4,99 euros par mois. Un forfait qui a en plus le double avantage d’être flexible et de laisser le choix de la couverture réseau entre Orange et SFR.

Si vous êtes à la recherche d’un forfait mobile peu onéreux, mais pas radin en data, Prixtel vient de baisser le prix de son forfait le plus abordable, Le petit. Depuis aujourd’hui et jusqu’au mardi 6 avril prochain, son prix passe ainsi à 4,99 euros par mois pour le premier palier, qui contient 10 Go de data en 4G.

Mais comme il s’agit d’un forfait flexible — vous ne payez que ce que vous consommez –, le forfait mobile Le petit peut monter jusqu’à 20 Go de data. Si vous consommez autant de data, vous payerez alors le montant maximum de ce forfait : 9,99 euros.

Que propose le forfait mobile Le petit pour 4,99 euros par mois ?

Le forfait mobile Le petit se place sans conteste comme l’un des meilleurs forfaits du moment en termes de rapport qualité-prix. C’est un forfait flexible, c’est-à-dire qu’il contient trois paliers de prix, qui s’enclenchent automatiquement dès que votre consommation dépasse un certain montant de Go de data par mois.

Concrètement, si vous consommez :

Jusqu’à 10 Go de données par mois, vous ne payez que 4,99 euros par mois.

Entre 10 et 15 Go de données par mois, vous ne payez que 7,99 euros par mois.

Jusqu’à 20 Go de données par mois, vous ne payez que 9,99 euros par mois.

Si durant un mois donné vous consommez par exemple 12 Go de data, alors vous payerez 7,99 euros. Mais le mois suivant, vous repartirez du premier palier, celui à 4,99 euros par mois. Contrairement à tous les autres opérateurs mobiles, Prixtel ne vous fait payer que ce que vous consommez.

Le forfait mobile Le petit comprend également tout ce que l’on peut attendre d’un bon forfait mobile en 2021. Il propose ainsi les appels, SMS et MMS illimités en France, en Europe et DOM, et ce pour chacun des trois paliers.

Enfin, si vous partez en vacances en Europe cet été, vous avez également droit à une enveloppe de 10 Go de data. Largement de quoi faire pour lancer Google Maps pendant deux semaines et partager ses photos sur WhatsApp.

Le petit est actuellement en promotion et les tarifs affichés jusqu’au 6 avril prochain ne sont valables qu’un an. Passé 12 mois, le forfait Le petit revient à sa tarification habituelle, à savoir 9,99 euros par mois pour le premier palier, 12,99 euros par mois pour le second palier et 14,99 euros par mois pour le dernier palier. Il s’agit toutefois d’un forfait sans engagement, vous êtes libres de le quitter quand vous voulez.

Les autres forfaits de Prixtel

Vous vous sentez un peu à l’étroit avec 20 Go de data ? En plus du forfait Le petit, Prixtel propose deux autres forfaits mobiles : Le grand et Le géant.

Le grand est parfait pour les gros consommateurs de 4G. Il dispose lui aussi de trois paliers de prix, liés à la consommation de data. Ils se décomposent comme suit :

Jusqu’à 40 Go de données par mois, vous ne payez que 9,99 euros par mois.

Entre 40 et 60 Go de données par mois, vous ne payez que 12,99 euros par mois.

Entre 60 et 80 Go de données par mois, vous ne payez que 14,99 euros par mois.

Quant au forfait Le géant, compatible 5G, il s’adresse tout particulièrement à ceux qui ont besoin d’un grande quantité de data, puisqu’il peut monter jusqu’à 200 Go par mois. Voici ce que contiennent ces 3 paliers :

Si vous consommez jusqu’à 100 Go de données en 4G ou 5G par mois, vous ne payez que 12,99 euros par mois

Si vous consommez entre 100 et 150 Go de données en 4G ou 5G par mois, vous ne payez que 17,99 euros par mois

Si vous consommez jusqu’à 200 Go de données en 4G ou 5G par mois, vous ne payez que 22,99 euros par mois

L’atout de Prixtel : le choix de la couverture réseau

Prixtel est un opérateur mobile vraiment à part dans le monde de la téléphonie mobile française. Il est le seul à proposer des forfaits flexibles, mais aussi le seul à proposer à ses utilisateurs de pouvoir choisir l’opérateur qui va se charger de sa couverture réseau.

Car Prixtel est ce qu’on appelle un MVNO, un opérateur virtuel qui loue les réseaux physiques des opérateurs Orange et SFR. Et en tant que tel, il laisse le choix de choisir Orange ou SFR à l’utilisateur, lors de son inscription, mais aussi plus tard quand il le souhaite, en se rendant dans son espace client. Et si vous ne savez pas quel opérateur à la meilleure couverture réseau à proximité de chez vous ou de votre travail, un outil basé sur les données de l’ARCEP, le gendarme des télécoms, vous aide à faire le bon choix.

Prixtel a également une autre particularité : il s’engage à compenser les émissions de CO2 générées par l’utilisation du forfait de ses clients et son activité professionnelle. Prixtel estime ainsi qu’un forfait mobile peut engendrer une émission de CO2 pouvant s’élever jusqu’à 30 kg par an. Pour compenser ces émissions, Prixtel plante des arbres et repeuple des forêts françaises. Il a déjà replanté 8000 arbres depuis le début de son engagement.