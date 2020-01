On vous donne une raison de goûter à la 4K pendant les soldes avec ce TV LED Samsung 43″ à prix réduit

Si vous souhaitez acquérir un nouveau téléviseur compatible 4K et HDR pendant les soldes, nous avons la solution abordable qu’il vous faut : le TV LED Samsung (référence 43RU7092) est aujourd’hui disponible à moins de 400 euros sur Cdiscount.

La 4K se démocratise de plus en plus. En 2020, de nombreux téléviseurs proposent dorénavant ce format d’affichage pour un prix relativement abordable, comme c’est le cas avec le TV LED Samsung de 43 pouces. Cependant, il ne faut pas comparer ce modèle avec la gamme premium QLED du constructeur coréen. Cette solution permet toutefois de profiter de cette technologie à prix encore plus réduit pendant les soldes.

En bref

Un TV LED abordable

Compatible 4K et HDR 10+

Avec tous les avantages d’une Smart TV

Le TV LED Samsung (référence 43RU7092) de 43 pouces est aujourd’hui disponible à 369 euros sur Cdiscount, contre plus de 400 habituellement. Les abonnés au programme CDAV (Cdiscount à volonté) profitent d’une remise supplémentaire de 5 % avec le code promo GAGNANT5.

En savoir plus 👇

À ce prix, le téléviseur LED de Samsung avec une diagonale de 43 pouces (108 cm) est une solution abordable en 2020 pour profiter de l’Ultra Haute Définition dans son salon (ou dans sa chambre). Ce n’est pas un produit haut de gamme digne des QLED, mais il a tout de même le mérite d’être de bonne facture, d’autant plus que Samsung est sans rappeler un champion dans ce domaine, même pour ses produits du bas du panier.

Compatible 4K et HDR 10+, vous pourrez profiter de votre collection de Blu-Ray UHD dans de bonnes conditions, et même contempler de beaux graphismes finement détaillés lors d’une partie de jeu vidéo, si vous êtes déjà en possession d’une Xbox One X ou d’une PlayStation 4 Pro par exemple. C’est également un bon investissement si vous avez Google Stadia.

Ce téléviseur propose également toutes les fonctionnalités classiques d’une Smart TV. Il est donc possible d’accéder à des applications de sVOD telles que Netflix, Amazon Prime, OCS, Molotov TV et autres consorts. Vous pourrez même demander à votre assistant virtuel de changer les chaînes de télévision, si vous avez une enceinte connectée compatible avec Amazon Alexa ou Google Assistant.

En ce qui concerne la connectique, le TV LED de Samsung est équipé de 3 ports HDMI, 2 ports USB, 1 port Ethernet et 1 port optique.

