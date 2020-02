LG : un TV 49 pouces 4K/HDR à moins de 350 euros pour la fin des soldes

Les téléviseurs compatibles 4K sont de plus en plus abordables. Preuve à l’appui avec la référence LG UM7000 de 49 pouces aujourd’hui remisée à 349 euros sur Cdiscount pour la fin des soldes d’hiver 2020, contre 499 euros habituellement. Un modèle 65 pouces est également en promotion !

Vous avez de nombreux appareils pour profiter de la 4K, mais votre téléviseur n’est pas compatible avec ce format d’affichage ? Pas de souci, vous pouvez facilement trouver votre bonheur à prix réduit pendant les soldes, comme c’est le cas avec ce TV LG de 49 pouces qui bénéficie aujourd’hui d’une remise de 30 %.

En bref

Compatible 4K et HDR

La diagonale de 49 pouces

Et tous les avantages d’une Smart TV

Au lieu de 499 euros, le téléviseur LG UM7000 de 49 pouces est aujourd’hui disponible à 349 euros sur Cdiscount, soit une économie de 150 euros environ. Le modèle 65 pouces est également remisé avec 100 euros de réduction.

Pour en savoir plus 👇

À ce prix, le téléviseur LED de LG avec une diagonale de 49 pouces (ou 65 pouces) est une solution abordable en 2020 pour profiter de l’Ultra Haute Définition à la maison. Ce n’est pas un produit haut de gamme digne des références OLED du même constructeur, mais il a tout de même le mérite d’être de bonne facture, d’autant plus que LG possède un savoir-faire incontestable en la matière.

Compatible 4K et HDR, ce TV vous permettra de profiter de votre collection de Blu-Ray UHD dans de bonnes conditions, et même admirer des graphismes finement détaillés lors d’une partie de jeu vidéo, si et seulement si vous êtes déjà en possession d’une Xbox One X ou d’une PlayStation 4 Pro par exemple. C’est également un bon investissement si vous avez un compte sur Google Stadia.

Évidemment, il propose également toutes les fonctionnalités classiques d’une Smart TV. On retrouve l’accès à de nombreuses applications, notamment de sVOD avec Netflix, Amazon Prime, OCS, Molotov TV et bien d’autres. En ce qui concerne la connectique, le TV LED de Samsung est équipé de 3 ports HDMI, 2 ports USB, 1 port Ethernet et 1 port optique.

