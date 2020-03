Philips : TV 43″ ambilight et 4K, HDR, Dolby Vision/Atmos pour 319 euros seulement

Cdiscount propose aujourd’hui de belles offres du côté de chez Philips, notamment pour le téléviseur 43PUS6704 qui a la particularité d’être ambilight et compatible 4K, HDR, ainsi que Dolby Vision et Atmos. Ce dernier passe à seulement 319 euros grâce au code promo BR20.

Si vous souhaitez jeter votre dévolu sur un téléviseur 4K, ne choisissez pas le plus abordable d’une marque no-name. L’Ultra Haute Définition devient si abordable en 2020 que même des constructeurs reconnus proposent aujourd’hui des solutions tout aussi bon marché et bien plus qualitatives, comme c’est le cas aujourd’hui avec le TV de Philips en promotion.

En bref

43 pouces (108 cm)

La fonction Ambilight sur 3 côtés

Compatible 4K, HDR, Dolby Vision/Atmos

Au lieu de plus de 400 euros habituellement, le téléviseur Philips 43PUS6704 passe aujourd’hui à 319 euros sur Cdiscount grâce au code promo BR20.

Le téléviseur Philips 43PUS6704 est aujourd’hui une solution abordable en 2020 pour profiter de l’Ultra Haute Définition à la maison. Moins haut de gamme que « The One » du même constructeur néerlandais, cet écran est tout de même de bonne facture pour ce prix en promotion.

Il propose un design classique avec des bordures particulièrement fines autour de sa dalle LED de 43 pouces (soit 108 cm) et apporte une touche d’élégance supplémentaire avec la lumière projetée sur les murs d’une pièce grâce à sa fonctionnalité Ambilight, ici sur trois côtés. C’est clairement anecdotique, mais ça fait plutôt joli dans un salon ou une chambre.

Compatible 4K, HDR, HDR 10+ et Dolby Vision, ce téléviseur offre une qualité d’images très satisfaisante pour quiconque est équipé d’un lecteur Blu-Ray… 4K, ou tout autre appareil capable d’afficher ce format d’affichage. Si vous avez actuellement un TV Full HD, vous redécouvrirez tout simplement vos films et séries préférés, d’autant plus avec l’immersion du son par Dolby Atmos (si vous avez une barre de son compatible). C’est également un bon investissement si vous avez une Xbox One X ou une PlayStation 4 Pro, ou un compte sur Google Stadia, par exemple.

Il apporte également toutes les fonctionnalités classiques d’une Smart TV. On retrouve l’accès à de nombreuses applications, notamment de sVOD avec Netflix, Amazon Prime, OCS, Molotov TV et bien d’autres. En ce qui concerne la connectique, le TV LED de Philips est équipé de 3 ports HDMI, 2 ports USB, 1 port Ethernet, 1 port optique et 1 port casque.

