L’excellent TV Philips The One 58″ n’est jamais tombé aussi bas qu’aujourd’hui

Le téléviseur Philips The One 58 pouces ambilight sur 3 côtés chute pour la première fois au tarif de 649 euros sur Electro Dépôt au lieu de 999. Il n'est jamais tombé aussi bas, même pendant les derniers French Days et Black Friday.

L’arrivée de la next-gen vous a sûrement donné l’idée de remplacer votre ancien téléviseur afin de profiter, dès la sortie, de beaux graphismes en 4K. L’annonce de la PlayStation 5 hier enfonce évidemment un peu plus le couteau dans la plaie et nous avons justement le bon plan qu’il vous faut grâce à l’excellent TV Philips The One 58″ en forte promotion.

En bref

La fonction Ambilight sur 3 côtés

Compatible 4K, HDR, Dolby Vision/Atmos, etc.

Android TV intégré, avec la fonctionnalité Chromecast

Au lieu de 999 euros habituellement, le TV Philips The One 58 pouces est aujourd’hui disponible au prix inédit de 649 euros sur Electro Dépôt. C’est encore mieux que pendant le Black Friday ou les French Days !

Pour en savoir plus 👇

Le TV Philips The One propose une diagonale de 58 pouces, soit 147 centimètres. Il offre un design moderne avec de fines bordures et propose même la fonction Ambilight sur 3 côtés. C’est gadget, mais ça ajoute tout de même un effet sympa dans la pièce.

Il a ensuite la particularité d’être très complet en proposant (presque) toutes les meilleures normes audio et vidéo actuelles, avec au programme une compatibilité 4K UHD, HDR (HDR10, HDR10+, HDR HLG, Dolby Vision), Dolby Audio et même Dolby Atmos.

Le téléviseur Philips The One propose également toutes les fonctionnalités d’une Smart TV avec Android TV. Vous pourrez alors accéder au Play Store pour télécharger de nombreuses applications, comme Netflix, Disney Plus, Prime Video, MyCanal, Molotov et bien d’autres. Il intègre même la fonctionnalité Chromecast de Google.

On retrouve enfin une connectique plutôt fournie avec 1 port antenne TV, 4 ports HDMI, 1 port Ethernet, 2 ports USB, 1 port jack et 1 port optique.

Retrouvez notre avis détaillé par le biais de notre test complet du TV Philips The One 58″.

L’offre n’est plus disponible ?

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le téléviseur Philips The One 58 pouces.

Notre guide d’achat

Afin de découvrir d’autres références en fonction de votre budget, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures TV 4K HDR en 2020. Le téléviseur Philips The One fait évidemment partie de cette liste.