Le récent téléviseur Crystal UHD 4K de Samsung est déjà 200 € moins cher

Les TV Crystal UHD 4K 58TU6905 et 65TU6905 font partie de la sélection milieu de gamme de Samsung et se retrouvent aujourd'hui à un très bon prix chez Electro Dépôt. Ces téléviseurs sont respectivement disponibles à 499 et 599 euros, soit 200 euros de moins que chez les autres revendeurs.

Vous êtes au bon endroit si vous recherchez un nouveau téléviseur performant au bon prix. La version 2020 du téléviseur Crystal UHD 4K de Samsung vient tout juste d’être lancée et on la trouve d’ores et déjà avec 200 euros de réduction, aussi bien pour le modèle 58 pouces que 65 pouces.

En bref

Une grande diagonale d’écran

Compatible 4K et HDR10+

Les fonctions Smart TV

Electro Dépôt propose en ce moment les TV Crystal UHD 4K Samsung 58TU6905 à 499 euros au lieu de 699 et 65TU6905 à 599 euros au lieu de 799.

Pour en savoir plus 👇

La gamme Crystal UHD de Samsung ne propose pas des TV premium. Pour cela, il faut se tourner vers les références QLED 2020 du constructeur coréen. Cependant, ce sont tout de même des produits qui profitent de l’excellent savoir-faire de Samsung en la matière.

Ce téléviseur profite tout d’abord d’un design élégant avec ses fines bordures autour de sa dalle LCD de 58 ou 65 pouces, selon votre choix. Deux pieds à la façon du Xiaomi Mi TV 4S sont disposés aux extrémités pour supporter l’écran, ce qui n’est pas le plus pratique si vous avez un petit meuble TV par exemple. En revanche, ils ont la particularité de proposer une rainure pour cacher les câbles à l’intérieur.

Ensuite, il embarque tout ce que l’on attend d’un téléviseur récent pour profiter d’une belle qualité d’images. On retrouve donc une compatibilité 4K et HDR10+ pour profiter de vos Blu-Ray UHD dans les meilleures conditions possible. Le téléviseur intègre par ailleurs le Crystal Processor 4K pour optimiser le taux de contraste et mieux maîtriser les différents niveaux de luminosité. Pour les jeux vidéo, vous pourrez profiter d’un rendu en 4K à 60 fps grâce à ses deux ports HDMI 2.0, le tout surboosté par la technologie Game Enhancer+ pour conserver une image nette, dynamique et sans saccades lors de vos parties.

Le TV Crystal UHD propose également toutes les fonctionnalités classiques d’une Smart TV. Il est donc possible d’accéder à des applications de sVOD telles que Netflix, Amazon Prime, OCS, Molotov TV et consorts. Vous pourrez faire appel à votre assistant virtuel (Google Assistant, Siri ou Amazon Alexa) pour contrôler le téléviseur à la voix. On retrouve également la compatibilité avec AirPlay 2 pour diffuser du contenu depuis son iPhone/iPad.

Pour aller plus loin

Afin de comparer les modèles Crystal UHD de Samsung avec les autres disponibles sur le marché, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs TV 4K HDR en 2020.