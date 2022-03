Qu’est-ce que le code PUK ? À quoi sert-il et comment le récupérer ?

Impossible d'utiliser le réseau de votre smartphone à cause d'un blocage de votre carte SIM, le Code PUK est la solution pour régler le souci. Cet article vous donnera les différents moyens de l'obtenir.

Prenons un cas pratique : après avoir allumé votre smartphone, vous oubliez le code de votre carte SIM. Vous tentez alors une combinaison de chiffres, puis deux, puis trois et catastrophe, votre carte se retrouve complètement « simlockée », autrement dit, inutilisable. Depuis, impossible d’utiliser le réseau mobile 4G ou 5G sur votre compagnon de poche. De plus, vous n’avez sans doute pas envie d’attendre trois mois avant de pouvoir réutiliser votre smartphone (durée maximum légale par l’opérateur). Pas de panique ! Cet article vous permettra de faire connaissance avec le fameux code PUK qui vous sauvera de cette situation malencontreuse.

Le code PUK, késako ?

Avant tout pensé comme une sécurité qui complète le code PIN, le code PUK peut être considéré comme un second facteur d’authentification de l’utilisateur. Celui-ci protège l’accès au réseau dans le cas de la perte ou du vol du téléphone. Attention cependant, celui-ci ne protège en aucun cas l’accès au téléphone en lui-même qui est bien accessible s’il n’est pas protégé par une authentification supplémentaire. Le code PUK, pour PIN unlock key, est composé de 8 chiffres à renseigner directement sur son mobile quand celui-ci en fait la demande.

Où récupérer le code PUK ?

Il existe différents moyens d’obtenir son code PUK. Il est généralement associé au numéro IMEI fourni par votre opérateur. Il devrait logiquement être noté sur le morceau de plastique accompagnant la carte SIM. Il est aussi trouvable sur votre contrat mobile obtenu lors de la souscription au forfait. Pensez donc à fouiller dans vos tiroirs ou vos mails.

La seconde méthode, sans doute plus simple, est de se rendre sur son espace client. De manière générale, tous les opérateurs proposent un menu dédié dans la catégorie « Urgence » ou « dépannage ». Vous pouvez aussi taper « PUK » dans la barre de recherche pour obtenir le précieux code.

Enfin la dernière solution consiste à contacter directement l’opérateur par téléphone ou par mail. Notez que celui-ci sera amené à vous poser des questions afin de déterminer si vous êtes bien le propriétaire de la ligne et éviter les usurpations d’identité. Vous trouverez le numéro des services clients respectifs depuis cette liste.

Afin d’éviter de refaire la manipulation dans le cas d’un oubli de code PIN, nous vous conseillons de changer de code PIN une fois votre téléphone débloqué.

