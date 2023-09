Comment ajouter de l’argent à son compte PayPal ?

PayPal est un moyen de paiement en ligne reconnu dans le monde entier comme l'une des solutions les plus fiables pour effectuer des transactions. Voici toutes les méthodes permettant de créditer son compte que ce soit sur l'application mobile ou via le site de PayPal.

On ne va pas se mentir, même si la concurrence est sévère sur le secteur des applications de gestion d’argent, PayPal reste l’un des cadors du genre. Cette hégémonie est sans doute due à la simplicité de son système de transactions, mais aussi à la multitude de fonctionnalités pratiques dont il dispose, que ce soit pour créer des cagnottes, par la rapidité des transferts d’argent ou simplement pour effectuer ses achats en ligne en un seul clic.

Dans certains pays, l’utilisation de PayPal peut être limitée. Par conséquent, les utilisateurs peuvent ne pas être en mesure d’ajouter de l’argent sur leurs comptes. Heureusement, cette restriction ne s’applique pas à la France. En fait, si vous vivez en France, vous pouvez faire une recharge PayPal de plusieurs manières différentes.

Dans cette constellation de possibilités offerte par PayPal, d’autres fonctionnalités et garanties viennent se greffer comme la gestion de finances, la protection de l’acheteur, le transfert simplifié d’argent entre comptes bancaires et même l’utilisation directe en magasin via des terminaux compatibles. Pour peu, on pourrait presque croire que PayPal est une véritable banque au sens propre du terme.

Notez cependant que PayPal n’est pas une banque en ligne, il s’agit plutôt d’une plateforme agissant comme un intermédiaire entre les utilisateurs et les institutions financières pour faciliter les transactions électroniques et que contrairement à une banque classique, les fonds ne sont pas stockés directement par PayPal, mais généralement dans des comptes de réserve appartenant à des banques partenaires.

Dans ce tutoriel, nous allons revenir à l’un des usages fondamentaux de PayPal, à savoir tout simplement comment faire pour ajouter de l’argent sur son compte bancaire.

Ajouter de l’argent sur PayPal depuis un compte bancaire

Pour cette méthode, il y a deux étapes. La première est de lier son compte bancaire à PayPal et la seconde est d’effectuer le transfert. Notez que la méthode est la même sur l’application PayPal sur mobile ou via le site www.paypal.com/fr

Lier son compte bancaire à son compte PayPal

Connectez-vous à votre compte PayPal.

Accédez aux paramètres de votre compte.

Cherchez la section Portefeuille puis Enregistrer un compte bancaire .

puis . Sélectionnez la banque du compte bancaire parmi la liste proposée.

Authentifiez-vous auprès de votre banque pour lier votre compte.

Effectuez une vérification auprès de PayPal, en général un premier transfert de 1 euro vous sera demandé pour prouver que vous avez accès au compte bancaire. Une autre vérification sera demandée par la banque.

Votre compte bancaire est maintenant lié à votre compte PayPal.

Transférer de l’argent de son compte bancaire à son compte PayPal

Sur PayPal, sélectionnez la section Portefeuille , puis transférer de l’argent .

, puis . Sélectionnez l’option Ajouter de l’argent à votre solde PayPal .

. Sélectionnez votre compte bancaire lié à PayPal.

Choisissez le montant que vous souhaitez transférer et confirmez la transaction.

Si c’est la première transaction de ce compte bancaire sur votre compte PayPal, une notification vous sera envoyée par la banque afin de valider le transfert.

Il est important de noter que le transfert d’argent d’un compte bancaire vers un compte PayPal peut prendre un certain temps et n’est généralement pas instantané. Le temps nécessaire pour que les fonds soient disponibles sur le compte PayPal dépend de votre banque qui fixe la date du transfert. PayPal ne crédite pas votre compte en avance.

De plus, s’il n’y a pas de frais d’échange entre un compte bancaire de particulier et son compte PayPal, il peut y en avoir dans certains cas, notamment concernant les transactions commerciales, la conversion de devises et les transferts internationaux.

Ajouter de l’argent sur PayPal depuis une carte bancaire

Vous refusez de lier votre compte bancaire à votre PayPal ? L’autre moyen est de passer directement par la carte et PayPal permet ceci.

Connectez-vous à votre compte PayPal.

Sélectionnez Portefeuille puis choisissez l’option Ajouter une carte de crédit ou de débit .

puis choisissez l’option . Authentifiez-vous auprès de votre banque pour accepter la transaction.

Votre compte PayPal est alors crédité automatiquement comme si vous aviez effectué un achat.

Recevoir de l’argent sur PayPal par des proches

Vous pouvez aussi recharger votre compte PayPal en recevant de l’argent de votre famille ou de vos amis. Cette solution vous évite d’avoir à associer un compte ou une carte bancaire au préalable. Elle est d’ailleurs gratuite si l’expéditeur envoie le montant depuis son compte bancaire, une carte de débit ou son compte PayPal. Il en va de même s’il n’est pas nécessaire d’effectuer une conversion de devises.

Notez cependant que cela ne peut se faire que si la personne qui effectue la transaction le fait via son compte PayPal. Pour ceci, il suffit de fournir votre adresse mail ou votre numéro de téléphone lié à votre compte.

