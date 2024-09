Le Bluetooth va bientôt devenir beaucoup plus intelligent

Une nouvelle norme Bluetooth va permettre aux smartphones de retrouver avec une précision inédite vos différents objets connectés. Une évolution qui pourrait avoir de nombreux usages.

L’Apple AirTag // Source : FRANDROID / Anthony WONNER

Le Bluetooth va faire sa petite révolution. Tout juste finalisée, la version 6.0 de la norme de communication sans fil va introduire une nouvelle fonctionnalité appréciable : la possibilité de localiser ses appareils connectés « au centimètre près ».

Comme l’explique MacRumors, cette fonctionnalité se repose sur un nouveau protocole nommé « Bluetooth Channel Sounding ». Ce dernier pourra mieux évaluer les distances entre les différents objets émettant un signal Bluetooth, transformant le protocole en un véritable remplaçant des technologies « Find My » d’Apple et de Google.

Bientôt des Airtag interopérables ?

Actuellement, ces outils se reposent sur l’Ultra WideBand (UWB), un protocole de communication sans fil spécifique qui doit être implémenté dans les balises types Airtag ou SmartTag. Le Bluetooth 6.0 pourrait donc remplacer, ou complémenter, cette technologie pour vous aider à retrouver vos clés enfouies sous le canapé. Une excellente nouvelle pour les tête en l’air puisque le Bluetooth, contrairement à l’UWB, est largement démocratisé sur nos smartphones, même si aucun n’a encore implémenté la norme 6.0.

Cette innovation pourrait donc donner naissance à une industrie entière de balise de localisation interopérable. Mais les possibilités du Bluetooth Channel Sounding ne s’arrêtent pas là.

Des accessoires plus malins

« Imaginez des souris, des claviers et des manettes de jeu Bluetooth capables de s’éteindre en fonction de la distance qui les sépare d’un l’ordinateur portable », s’émerveille Andrew Zignani, un ingénieur spécialisé dans la communication sans fil cité dans le communiqué de presse annonçant la nouveauté. On peut aussi imaginer des interfaces listant les appareils Bluetooth les plus proches pour ne pas avoir à fouiller dans les innombrables appareils enregistrés avant de trouver l’enceinte auquel vous voulez vous connecter.

De la même manière, les clés de voiture sans fil pourraient implémenter ce nouveau standard pour gérer plus finement le déverrouillage des portes selon la distance qui les sépare du véhicule. « Lorsque les appareils connectés tiennent compte de la distance entre eux, toute une série de nouvelles possibilités peut être imaginée », explique Neville Meijers, PDG du Bluetooth SIG, l’organisme responsable du développement du protocole.

Seule ombre au tableau, le Bluetooth 6.0 risque de prendre son temps avant de s’imposer sur nos différents appareils. Il faudra sans doute quelques longues années avant que la majorité des smartphones et des accessoires soient compatibles. D’ici là, tentez de ne pas perdre vos clés donc.