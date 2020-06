Comment flouter facilement les visages sur une photo de foule sur ordinateur et smartphone

Quand vous prenez la photo d'une foule, attention à ce que vous en faites. Certaines personnes apparaissant sur cette photo peuvent ne pas vouloir voir celle-ci partagée sur internet. Un bon moyen de se prévenir de ce genre de problèmes est de flouter les visages sur une photo, plusieurs outils gratuits permettent de le réaliser.

Si vous prenez une photo durant une manifestation, un concert où durant n’importe quel évènement populaire, il y a de grandes chances que des visages apparaissent sur celle-ci. Vous souhaitez partager ce cliché sur internet sauf que, en faisant cela, vous mettez la vie privée de ces personnes en danger.

Certains individus ne souhaitent pas que l’on sache leur présence à une manifestation par exemple. Pour éviter tout problème juridique, le moyen le plus simple est de flouter ces fameux visages. Nous avons sélectionné pour vous deux outils vous permettant de faire cela directement depuis votre navigateur ou votre smartphone et gratuitement : Facepixelizer, Image Scrubbler et Signal.

Facepixelizer, le plus efficace, mais uniquement sur ordinateur

Facepixelizer est un outil gratuit disponible sur n’importe quel navigateur web. Sa simplicité d’utilisation est sa force et il propose même un système de détection automatique des visages.

Commencez par vous rendre sur son site web et glissez-déposez la photo dont vous voulez flouter certains visages. Attendez que la photo s’ouvre sur le site et on peut commencer le gros du travail.

Comme expliqué précédemment, Facepixelizer propose un système de détection automatique des visages. Bien qu’il ne soit pas complètement au top et qu’il puisse rater quelques visages sur le coup, il permet de faire un premier tri et de flouter certains éléments avant de vous laisser faire le reste manuellement. Pour l’activer, cliquez sur Pixelize, Blur, ou GF dans la catégorie Face Detection. La première option va pixelliser, la seconde flouter et la troisième va ajouter des petits masques de Guy Fawkes dans V pour Vendetta.

Quand la détection de visage automatique a fait une partie du travail, complétez cela en cliquant sur Manual dans Selection Effect. Tracez un rectangle autour du visage à flouter et faites ça pour tous les éléments qui sont encore visibles.

Pour finir, enregistrez l’image et vous pourrez la partager sans mettre en danger la vie privée d’autrui !

Image Scrubber, compatible sur smartphone et hors-ligne

Image Scrubber se concentre sur l’essentiel et ne va pas proposer une interface très poussée et travaillée. Mais grâce à cela, le site fonctionne sur ordinateur, smartphone et même hors-ligne.

Pour commencer, ouvrez votre photo en cliquant sur Open image en haut à gauche de l’interface et attendez que celle-ci s’affiche.

Dans la barre des tâches, choisissez entre Paint et Blur pour cacher un visage et cliquez ensuite sur les zones à flouter.

Réglez ensuite le taux de flou dans Blur radius et la taille de votre « pinceau de sélection » dans Brush size. Quand vous avez réglé ces paramètres à votre guise, il ne vous reste plus qu’à flouter tous les visages et le tour est joué.

Le résultat est un peu plus « brouillon » qu’avec Face pixeliser, mais il peut fonctionner 100 % hors ligne. Sur ordinateur, téléchargez le fichier .zip disponible sur la page d’accueil du site, dézippez-le et ouvrez le ficher index.html. Sur smartphone, il faudra ouvrir la page grâce au réseau internet puis vous pourrez couper votre réseau quand cela est fait.

Signal, l’application de messagerie privée pour smartphone

Signal est une application dédiée de base à de la messagerie privée, avec données chiffrées, disponible sur Android et iOS. Au moment où nous écrivons ces lignes, les développeurs de l’application viennent d’annoncer l’arrivée d’un système pour flouter les visages sur des photos.

Pour ce faire, ouvrez une conversation et cliquez sur l’appareil photo pour envoyer un cliché, choisissez celui de votre choix et l’application vous mènera au menu de modification d’image.

Dans celui-ci, cliquez sur l’icône à damier pour activer le système de détection et de flou de visage. Enclenchez l’option Rendre les visages flous pour que l’application fasse le travail automatiquement. Si elle rate certaines zones, passez simplement le doigt là où vous voulez qu’elle floute.

Dans notre cas, elle a détecté tous les visages sans que n’ayons à modifier quoi que ce soit ! Vous n’avez plus qu’à l’enregistrer ou l’envoyer à votre contact.

Signal Télécharger gratuitement

Avec ces 3 outils, vous devriez trouver votre bonheur sur n’importe quel support pour flouter facilement des visages ou n’importe quel élément d’une photographie. Pour aller encore plus loin dans la retouche photo, n’hésitez pas à aller voir notre tutoriel sur le détourage d’une sujet sur une photo !