WhatsApp teste les paiements instantanés en cryptomonnaie

La messagerie instantanée WhatsApp s'est lancé dans le test d'une fonctionnalité bien particulière : les échanges d'argent en cryptomonnaie directement dans l'application, via le wallet Novi. Pour le moment, cette option est testée uniquement auprès de quelques utilisateurs aux États-Unis.

Une nouvelle qui prouve encore une fois que les cryptomonnaies ont le vent en poupe. Le nouveau portefeuille numérique Novi, développé et lancé par Meta (Facebook) il y a quelques semaines, fait actuellement l’objet d’un test grandeur nature au sein de WhatsApp Messenger.

Cette expérimentation lancée par le géant californien permet à un nombre limité d’utilisateurs américains d’envoyer et de recevoir de l’argent. Et ce, « instantanément, en toute sécurité et sans frais », d’après Facebook. La cryptomonnaie utilisée pour l’envoi d’argent est le Pax Dollar (USPD), une monnaie stable créée par Paxos, dont la valeur est directement liée au dollar américain.

Stephane Kasriel, qui dirige Novi, a fait plusieurs annonces sur son compte Twitter au sujet de ce test.

There's a new way to try the @Novi digital wallet. Starting today, a limited number of people in the US will be able to send and receive money using Novi on @WhatsApp, making sending money to family and friends as easy as sending a message. 💸💬 pic.twitter.com/dGz3lejri7

