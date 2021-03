Vous pouvez utiliser PayPal pour payer en Bitcoin, Ethereum ou encore en Litecoin

PayPal intègre désormais les cryptomonnaies pour payer. L'option se nomme Checkout with Crypto, c'est une nouvelle étape pour la plate-forme américaine qui va rendre disponible cette option auprès de milliers de commerçants en ligne.

Cette nouvelle option va offrir davantage de choix aux utilisateurs de PayPal et cela va assurément promouvoir l’adoption des cryptomonnaies dans le monde.

Son fonctionnement est simple : vous devez créditer votre compte avec des cryptos prises en charge. Lorsque vous allez payer une transition, vous sélectionnez la cryptomonnaie de votre choix qui est ensuite convertie en dollars américains ou dans une autre devise fiat. En plus de Bitcoin, les cryptos Bitcoin Cash, Ethereum et Litecoin sont également pris en charge.

Aucun impact pour les partenaires de PayPal

Cela signifie que les marchands partenaires de PayPal ne recevront que des monnaies fiat, PayPal traite la conversion directement sur sa plate-forme. Notez que vous pouviez déjà jusqu’à présent, échanger du Bitcoin et du Litecoin sur PayPal, c’est-à-dire acheter, gérer et vendre ces cryptomonnaies.

Le lancement de PayPal intervient moins d’une semaine après que Tesla a annoncé qu’il commençait à accepter les paiements en bitcoins pour ses voitures, aux États-Unis dans un premier temps. De plus, Visa a annoncé hier qu’il acceptait la possibilité de payer et collecter en USDC, le deuxième stablecoin le plus populaire.