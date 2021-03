Vous pouvez désormais payer votre Tesla en bictoin

Elon Musk l'avait promis, c'est déjà possible. Tesla a activé l'option bitcoin sur son site officiel. Il est désormais possible de payer sa nouvelle voiture en cryptomonnaie.

Comme on s’y attendait, on peut désormais acheter sa nouvelle Tesla en bitcoin. L’option est disponible aux États-Unis et le sera dans d’autres pays un peu plus tard dans l’année.

Acheter sa Tesla en bitcoin, c’est bientôt possible en France

À la seconde où nous écrivons ces lignes, 1 bitcoin vaut 46 851,20 euros. La plus célèbre des cryptomonnaies vole de record en record depuis quelques mois, son prix a été multiplié par 4 en 2020 et a flambé depuis le début d’année 2021.

You can now buy a Tesla with Bitcoin — Elon Musk (@elonmusk) March 24, 2021

Quand vous avez configuré votre modèle Tesla, vous avez donc la possibilité de la réserver avec votre carte bancaire, mais aussi en bitcoin. Tesla n’utilise que des logiciels internes et open source, exploitant directement les nœuds Bitcoin. Elon Musk confirme que le bitcoin payé à Tesla sera conservé en tant que bitcoin, non converti en monnaie fiduciaire (comme le dollar américain ou l’euro).

Notez que sur un iPhone, vous avez également l’option Apple Pay disponible.