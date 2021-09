Pass Navigo : valider ses trajets avec sa carte bancaire sera bientôt possible

Pour la première fois, une carte bancaire va pouvoir faire également office de Pass Navigo. Ile-de-France Mobilités et la banque en ligne manager.one ont signé un accord pour que cette dernière embarque le titre de transport dans ses cartes de paiement sans contact. Une première expérimentation qui pourrait en appeler bien d'autres.

Après votre smartphone, c’est votre carte bancaire qui fera bientôt office de carte de transport. Un deux-en-un qui pourrait ravir beaucoup de Franciliens qui veulent minimiser les cartes dans leurs poches.

La banque en ligne manager.one a en effet obtenu d’Île-de-France Mobilités, en charge des transports en commun dans la région, le droit d’intégrer le Pass Navigo dans ses cartes de paiement. Cette banque s’adresse aux entrepreneurs, PME, ETI, startups, artisans ou encore professions libérales, et elle va servir de société-test pour la solution.

Valider ses paiements et ses trajets

Pour la première fois, une carte Visa va ainsi pouvoir servir à valider ses trajets en Ile-de-France. Et pour accompagner cette nouveauté, la région ainsi que Bpifrance ont même doté le projet de la startup SaGa Corp (qui gère la solution bancaire manager.one avec la banque Wormser Frères) d’une subvention de 210 000 euros, dans le cadre de l’aide financière Innov’Up. Cela va permettre à la banque en ligne d’intégrer le protocole Calypso de validation sans contact du pass Navigo à ses moyens de paiement sans nécessiter d’adaptation.

Ainsi, les cartes bancaires de manager.one pourront utiliser la NFC pour valider le passage aux bornes du réseau sans perdre leur faculté à servir également de moyen de paiement. Différents protocoles au sein d’un même support, un rêve qu’ont déjà mis un certain temps à atteindre les smartphones Android et surtout les iPhone pour acheter des titres de transport ou servir de carte dématérialisée (ce qui n’est pas encore le cas des appareils Apple). Une possibilité de plus va donc s’offrir à un réservoir de plus de 15 millions d’usages franciliens.

Les JO de Paris dans le viseur

Mais n’espérez pas aller transformer immédiatement votre carte bancaire ou bien à ouvrir un compte auprès de manager.one dans ce but. L’objectif clairement affiché du déploiement de ce pass Navigo new look est à horizon 2024 et la tenue des Jeux olympiques à Paris et dans sa région.

Les développements ont commencé cet été et IDF Mobilités comme manager.one espèrent débuter les premières expérimentations dans les mois à venir. Une innovation qui pourrait par la suite s’étendre rapidement au plus grand nombre et donner des idées à d’autres banques. Il reste néanmoins à définir si tous les abonnements seront disponibles sur ce Pass Navigo intégré ou s’il ne s’agira que d’un moyen de valider ses tickets en les payant dans le même temps, remplaçant en quelque sorte la nouvelle carte Navigo Easy qui va succéder aux tickets cartonnés, en version physique ou sur smartphone.

Des expérimentations à l’étranger, mais aussi en France

Mais ce système de carte bancaire pour valider son trajet a déjà été tenté à l’étranger. Depuis quelques années, il est possible à New York de valider sans contact son trajet grâce à sa CB équipée de la technologie NFC. Le système baptisé Omny permet aux détenteurs de cartes Visa, Mastercard ou American Express compatibles de passer le portillon en présentant simplement leur rectangle en plastique sur le lecteur.

Pour le moment, le système ne fonctionne que pour les tickets plein tarif, mais dans les prochains mois, il s’appliquera aux tarifs réduits et étudiants ainsi qu’aux abonnements divers. De nouveaux points de validation vont être installés afin de faciliter encore plus ce mode de validation qui permet aussi un paiement plus simple.

Londres a également aussi mis en place un système pour utiliser sa carte bancaire sans contact pour payer à chaque fois que le voyageur a besoin de prendre le métro. Sa carte bancaire devient alors son titre de transport renouvelé à chaque passage qui est directement prélevé sur son compte.

La France n’est pas en reste. Cela fait quelques années qu’à Dijon comme à Dreux, les usagers peuvent payer et valider leur transport en passant leur carte bancaire aux bornes. Lyon devrait y venir sous peu après avoir, comme à Paris, intégrer le titre de transport aux smartphones NFC.