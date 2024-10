LinkedIn écope d’une amende de 310 millions d’euros après une plainte portée par une association française

6 ans après le dépôt d’une plainte en France, LinkedIn vient de récolter une amende de 310 millions d’euros pour non-respect du RGPD. Le réseau social va devoir changer ses pratiques publicitaires.

C’est la sixième plus grosse amende jamais prononcée sous le joug du RGPD. Dans un communiqué publié le 24 octobre 2024, le gendarme des données irlandais (DPC) a sanctionné LinkedIn à 310 millions d’euros de pénalité en raison de pratiques douteuses autour de la publicité ciblée, rapporte The Irish Times.

Une « une violation claire et grave du droit fondamental »

Le réseau social a, selon la Cnil irlandaise, exploité de manière illégale les données de ses usagers et usagères en se reposant sur un consentement « non-libre, pas suffisamment éclairé et spécifique et donné de manière ambiguë ». En utilisant ces données pour effectuer des analyses comportementales en vue de servir de la publicité ciblée aux internautes, la plateforme (propriété de Microsoft) a contrevenu aux articles 5, 6 et 13 du Règlement général sur la protection des données.

« La légalité du traitement est un aspect fondamental de la législation sur la protection des données et le traitement de données à caractère personnel sans base juridique appropriée constitue une violation claire et grave du droit fondamental », a rappelé Graham Doyle, responsable de la DPC.

En guise de réponse, LinkedIn a publié un communiqué de quelques lignes expliquant « estimer être en conformité avec le RGPD » tout en travaillant malgré tout à « faire en sorte que nos pratiques publicitaires respectent cette décision avant la date limite fixée par l’IDPC ».

Une amende Made in France

Si c’est le gendarme irlandais pour la protection des données qui a prononcé l’amende, c’est simplement parce que l’organe fait autorité en Europe du fait de la domiciliation du QG de LinkedIn dans le pays. La plainte originelle a d’abord été portée aux yeux de la Cnil hexagonale par La Quadrature du Net.

Association réputée pour la défense des libertés en ligne, la Quadrature a déposé dès 2018 une palanquée de plaintes contre LinkedIn, Google, Facebook et Amazon, histoire d’inaugurer en grande pompe la mise en place du RGPD. Ces plaintes avaient déjà abouti à des amendes de 50 millions d’euros pour Google et 746 millions d’euros pour Amazon.

Dans une déclaration transmise à l’AFP, l’association se félicite d’abord « de cette décision qui rappelle une fois de plus la nocivité du modèle économique des GAFAM » tout en regrettant « la lenteur probablement volontaire de l’autorité irlandaise qui a mis plus de six ans à émettre une sanction, signe des défaillances du système européen ».