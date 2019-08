Le cabinet Canalys vient de publier son rapport concernant les ventes du second semestre en Europe. Samsung et Xiaomi sortent grand vainqueur, à l’inverse de Huawei.

Chaque trimestre, certains cabinets réputés comme IDC ou Canalys produisent des rapports concernant l’état du marché des smartphones. Ce dernier vient de publier son dossier sur les ventes de smartphones en Europe au second trimestre.

Il faut noter que le cabinet a relevé les ventes « sell-in », c’est à dire du fabricant au commerçant, et non du commerçant au client. Cela signifie que des smartphones comptés comme « vendu au commerce » par le cabinet, peuvent faire partie des invendus de ce commerçant et ne jamais finir entre les mains d’un consommateur.

Samsung est trois fois dans le TOP 5

Un coup d’œil au top 5 des ventes de smartphones sur le trimestre laisse très peu de doute sur l’identité du grand gagnant de cette période : Samsung.

Avec sa très populaire nouvelle gamme Galaxy A, le fabricant coréen à réussi à glisser trois de ses smartphones dans le top 5 : les Galaxy A50, Galaxy A40 et Galaxy A20e.

Les deux autres places sont occupées par le Redmi Note 7, l’un de nos coups de coeur, et l’iPhone XR, le smartphone récent le plus accessible d’Apple.

Huawei grand perdant du trimestre

Notre émérite collègue Omar Belkaab écrivait « c’est grâce aux Galaxy A que Samsung restera premier devant Huawei », et bien… il n’avait pas tort !

D’après Canalys, Samsung fait mieux que se maintenir au sommet du classement des marques de smartphones en vente, et affiche une croissance folle de 20% sur l’année comparée au même trimestre en 2018. Le fabricant peut remercier son excellent milieu de gamme, mais aussi les déboires de Huawei.

La marque chinoise a en effet perdu sa licence Android au beau milieu du trimestre, ce qui a sans aucun doute eu un effet dévastateur sur ses ventes qui ont diminué de 16% pour passer de 10 millions à 8,5 millions.

Xiaomi est l’autre visage de ce classement. Avec une croissance folle de +48%, le fabricant s’impose comme l’une des marques importantes en Europe et consolide sereinement sa place de quatrième du marché derrière Apple.

La marque à la pomme perd des parts de marché, mais c’était attendu puisqu’elle pratique des tarifs de moins en moins accessibles, ce qui fatalement diminue la quantité de produits vendus, mais pas nécessairement ses bénéfices.