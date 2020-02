Notre comparateur de banques s’enrichit avec LCL

Nous avons à nouveau mis à jour notre comparateur de banques avec une nouvelle banque : LCL. Banque historique, LCL a conservé quelques vieux reflexes, mais elle opère doucement sa mue.

Vous le savez, Frandroid a lancé son comparateur de banques en novembre dernier avec un objectif : exposer de manière claire les différentes offres bancaires du marché pour vous permettre de choisir la banque qui correspond le plus à vos besoins. Nous décortiquons et testons chaque service bancaire, principalement au niveau de son avancée dans le domaine du numérique. Après tout, nous ne sommes pas des spécialistes de la finance. Nous jugeons notamment de la facilité d’ouvrir un compte en ligne, des tarifs et nous passons en revue son application. Aujourd’hui nous nous intéressons une vieille banque française qui opère sa transformation numérique : LCL.

LCL : une « banque à papa » qui se modernise

Après B for Bank, banque en ligne, nous avons donc une banque historique qui rejoint notre comparateur. Avec BNP Paribas et la Société Générale, LCL est l’une des « trois veilles » de l’industrie bancaire française. Comme la « sogé » déjà présente dans notre comparateur, elle a encore du mal à se délester du poids de son histoire… mais opère tout de même sa mue.

De son histoire, elle hérite bien évidemment des nombreux services que l’on peut attendre d’une banque traditionnelle… épargne, produits financiers, crédit, etc. C’est une force, mais LCL en tire également une certaine vision où le conseiller et l’agence restent des points de contact privilégiés pour le client. Ils demeurent au centre de l’expérience bancaire proposée par LCL. Fruit de l’histoire également, LCL applique toujours de nombreux frais pour la gestion quotidienne du compte ou de la carte, et encore plus lors d’une utilisation à l’étranger.

Toutefois, il faut reconnaître à LCL une certaine application sur… l’application. Si cette dernière ne regorge pas de fonctionnalités avancées comparables à ce que l’on trouve chez les néobanques, son interface est claire et accessible au plus grand nombre, notamment pour les moins férus de technologies, mais on retrouve quelques détails qui plairont aux plus jeunes, dont l’authentification biométrique, Samsung Pay, Google Pay, et PayLib très prochainement. Apple Pay n’est pas encore là, mais la banque nous a assuré que cela arriverait au deuxième trimestre 2020.

Ouverture de compte, application, tarifs, carte bancaire, nous avons passé LCL en revue dans notre test et vous pourrez ensuite comparer facilement à l’aide de notre comparateur de banque en ligne.

