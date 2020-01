Notre comparateur de banques s’enrichit avec B for Bank

Nous avons à nouveau mis à jour notre comparateur de banques avec une nouvelle banque en ligne : B for Bank. À l’instar de Boursorama Banque ou ING, ses tarifs sont très bas. Mais son offre est très, peut-être trop, classique.

Depuis le mois de novembre 2019, Frandroid dispose d’un comparateur de banques. L’objectif de celui-ci est simple : vous aider à trouver une nouvelle banque qui vous permette à la fois de faire des économies sur vos frais de tenue de compte, mais aussi de savoir si elles proposent des innovations technologiques intéressantes. Concrètement : si elle permet de se passer d’un conseiller physique et de gérer efficacement son argent depuis son smartphone.

Nous jugeons donc aussi bien la facilité à ouvrir un compte en ligne, que ses tarifs et nous passons en revue son application. Les offres sont aujourd’hui assez disparates, entre les néobanques disposant d’applications très poussées, mais dotées de peu de services financiers et des banques en ligne aux offres plus conséquentes, mais souvent en retard technologiquement.

B for Bank : des tarifs intéressants, mais une offre très classique

Après Monabanq il y a 15 jours, B for Bank vient aujourd’hui rejoindre notre comparateur. Il s’agit d’une banque en ligne créée il y a 10 ans, adossée au Crédit Mutuel. Originellement placée comme une banque haut de gamme (comprenez : avec des cartes bancaires chères et de nombreux services de placement financiers), elle propose depuis quelques années maintenant des comptes courants (presque) gratuits associés à de nombreux produits de placement et d’épargne.

Pourquoi presque gratuit ? Car B for Bank ne fait payer aucuns frais de tenue de compte à partir du moment où l’on effectue trois transactions par trimestre. Dans le cas contraire, il faut payer entre 6 et 9 euros par mois. Une pratique très courante dans le monde des banques en ligne.

Quant à son application, elle est très soignée, réactive et pratique à l’usage, mais manque cruellement de fonctionnalités. Finalement, la plus grande force de B for Bank, c’est de proposer exactement les mêmes offres de compte bancaire, d’épargne et de placement financiers qu’une banque traditionnelle, mais tout ça en ligne et avec des tarifs très intéressants.

Ouverture de compte, application, tarifs, carte bancaire, nous avons passé B for Bank en revue dans notre test de la banque en ligne que vous pouvez retrouver par ici. Une banque que vous pouvez ensuite comparer facilement à l’aide de notre comparateur de banque en ligne.

