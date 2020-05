Un ingénieur crée une voiture autonome dans GTA V grâce à de l’IA et une webcam

Un jeune développeur a transformé un système de pilotage automatique pour l'adapter à GTA V. Résultat : il a crée une voiture autonome dans le célèbre jeu de Rockstar Games.

Grand Theft Auto V (GTA V) n’est clairement pas le lieu idoine pour apprendre de bonnes pratiques de conduite. Par conséquent, le jeu est encore moins indiqué pour un système de pilotage automatique. Qu’importe, l’idée est fascinante et un jeune développeur de 15 ans seulement a réussi à faire rouler une voiture autonome dans les rues fictives de l’État de San Andreas.

Pour ce faire, le développeur — Leon Hillman de son nom — s’est appuyé sur le code open source de l’entreprise Comma.ai. L’objectif de cette firme est de faire baisser les coûts des technologies de pilotage automatique pour les véhicules autonomes.

En modifiant cette base, le jeune homme a réussi à intégrer des véhicules autonomes dans GTA V. Grosso modo, l’algorithme prend le contrôle du véhicule à la place du joueur. Leon Hillman a publié une démonstration vidéo sur son compte Twitter. Un article de Comma.ai sur Medium livre par ailleurs quelques détails techniques sur ce joli exploit.

A virtual self driving car, @comma_ai openpilot driving in GTA V. Add your favourite game ! https://t.co/f5IrbbA2cY pic.twitter.com/VozZPzkOq9 — littlemountainman (@littlemtman) May 4, 2020

Dans la « vraie vie », le logiciel de Comma.ai, Openpilot, est déjà utilisé sur certains modèles de Honda et Toyota. À l’aide d’une caméra placée dans l’habitacle, le système permet au véhicule de se positionner tout seul au centre de la voie de circulation, d’adapter sa vitesse aux autoroutes et démarrer ou s’arrêter en fonction du trafic. Les données radar des voitures compatibles sont associées aux informations de la caméra pour déterminer correctement les actions à exécuter.

Une Honda Civix de 2018 pour base

Leon Hillman est donc parti de cette base-là et s’est débrouillé pour que ce système fonctionne sur GTA V. Vous vous en doutez, la partie la plus difficile pour lui a été de faire en sorte que logiciel Openpilot et le jeu de Rockstar Games communiquent ensemble correctement.

Du coup, comme les contrôles n’allaient pas marcher sans les capteurs et cesseraient alors de fonctionner, j’ai commencé par créer ma propre interface de voiture dans GTA qui est essentiellement basée sur une Honda Civic de 2018

Au total, le développeur a travaillé un peu plus de deux semaines pour que ce projet fonctionne sur le célèbre jeu vidéo avec une manette Xbox.

« Il vous faut donc deux ordinateurs. Un PC sous Windows avec tous les pilotes Xbox installés et un ordinateur portable ou PC avec Ubuntu 16.04 faisant tourner Openpilot avec une webcam », explique le développeur sur Github. Il recommande par ailleurs d’utiliser une webcam dont la définition atteint au moins les 1080p.