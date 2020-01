La Société Générale lance Kapsul pour répondre à N26 et Revolut

Pour « répondre aux nouveaux usages bancaires » de ses clients (et surtout faire concurrence à des ténors comme N26 ou Revolut) la Société Générale introduit « Kapsul », sa propre contribution au secteur des néobanques. Le deal ? 2 euros par mois pour une carte Visa, une offre « CashBack » et un chéquier en option.

D’ores et déjà présent sur le marché des banques en ligne au travers de sa filiale Boursorama, la Société Générale renchérit, mais cette fois pour chasser plus frontalement sur les terres de N26 ou Revolut. La banque française lance à cette fin une nouvelle marque : Kapsul. Cette dernière s’accompagne d’une offre simple et attractive, du moins sur le papier : 2 euros par mois pour un compte, une carte bancaire (Visa internationale) et l’application mobile qui va avec.

Comme ses concurrents, Kapsul propose aussi un système de « CashBack », permettant aux utilisateurs de récupérer en moyenne 5 % de leurs dépenses auprès de la vingtaine de partenaires actuels de la Société Générale. Des remboursements versés, sur demande, une fois qu’ils auront atteint un seuil cumulé de 20 euros.

Un chéquier sur demande, et quelques commodités des banques « traditionnelles »

Au travers de cette formule, la Société Générale explique vouloir se laisser découvrir « dès 2€ par mois, sans conditions de revenus ni frais de tenue de compte tout en disposant de la réassurance d’une grande banque », selon son communiqué (PDF).

Autre atout pour Kapsul, l’offre intègre certaines des commodités offertes par les banques « traditionnelles », comme la possibilité d’obtenir un chéquier (à la demande) ou encore de solliciter un entretien avec un conseiller de clientèle « pour les opérations qui nécessitent de l’expertise ». La Société Générale explique par ailleurs que la carte Visa Kapsule fonctionne sur le principe de l’autorisation systématique et qu’elle est compatible avec certains services de paiement mobile sans contact (Apple Pay et Paylib, lit-on).

Avec Kapsule, la Société Générale opte pour la politique du « satisfait ou remboursé », « inédite dans le secteur bancaire », nous promet-on. La banque assure ainsi qu’elle remboursera « jusqu’à 12 mois de cotisations aux clients qui ne seraient pas satisfaits la première année ».

La formule Kapsule sera proposée par la Société Générale à compter du 28 janvier et fera l’objet d’une campagne de promotion tout au long du premier semestre 2020 en France. En attendant, n’hésitez pas à consulter notre comparateur de banques pour faire le meilleur choix.