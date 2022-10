Non, votre chauffe-eau ne sera pas (totalement) coupé en journée cet hiver à cause de Linky

Depuis quelques jours, l'information circule selon laquelle les chauffe-eau (cumulus) seront coupés cet hiver à cause de la crise énergétique, des heures creuses et du compteur Linky. C'est vrai, mais avec beaucoup de nuances. Voici tout ce qu'il faut savoir sur le sujet.

Tout commence par le décret du 22 septembre 2022 publié quelques jours plus tard au Journal Officiel en prévision de la crise énergétique de cet hiver. Celui-ci annonce que les gestionnaires de réseaux publics de distribution d’électricité (Enedis) pourront désactiver « la fermeture du contact pilotable » tous les jours, pendant une durée maximale de deux heures, entre 11h et 15h30.

Dit autrement, RTE pourra demander à Enedis de ne pas envoyer l’information aux ballons d’eau chaude que les heures creuses ont démarrées. En effet, si pour certains clients, les heures creuses ont uniquement lieu la nuit, celles-ci peuvent également avoir lieu la journée. C’est ce qu’on appelle les heures creuses méridiennes.

Les ballons d’eau-chaude fonctionnent en heures creuses

Si vous ne le savez pas, la plupart des clients qui possèdent une offre d’électricité dite « heures creuses » voient leur ballon d’eau chaude fonctionner uniquement durant ces huit heures par jours. Cela permet à cet appareil très énergivore de réchauffer l’eau au moment où l’électricité est la moins chère, mais aussi la moins consommée. Afin d’éviter les pics de consommation, et donc les hypothétiques coupures de courant (délestage tournant).

Cela est rendu possible par un signal, envoyé au compteur (Linky ou non) par Enedis sur le réseau électrique. Le signal est ensuite transmis au tableau électrique, qui allume le chauffe-eau. Mais cet hiver, les choses vont changer pour les clients dotés d’une offre d’heures creuses méridiennes (en journée), soit 4,3 millions d’abonnés comme le précise l’AFP.

Le problème des heures creuses méridiennes

Les heures creuses méridiennes posent en effet problème. Ainsi, la consommation électrique des foyers français entre midi et deux augmente fortement, à cause des appareils électroménagers, comme les fours et plaques de cuisson. Afin de diminuer la consommation nationale sur la pause déjeuner, le gouvernement a pris une décision forte. C’est-à-dire la possibilité pour Enedis de ne plus transmettre, entre midi et deux, le signal permettant le pilotage des appareils qui s’enclenchent automatiquement.

Cela ne signifie pas pour autant que les heures creuses seront plus courtes. En effet, leur durée quotidienne sera similaire (huit heures), c’est juste que votre ballon d’eau chaude ne s’activera pas de lui-même entre 12h et 14h. Il est toujours possible d’outrepasser cette règle, en lançant celui-ci en marche forcée au niveau de votre tableau électrique.

Seuls les abonnés dotés d’un compteur Linky sont concernés

Mais attention, cette disposition ne concerne a priori uniquement les abonnés dotés d’un compteur Linky. En effet, c’est le seul compteur qui sait facturer les heures creuses tout en n’envoyant pas le signal du fameux « contact sec » pour ouvrir ce dernier (et donc couper l’alimentation électrique du cumulus). Si vous avez un ancien compteur et des heures creuses méridionales, votre chauffe-eau s’allumera tout de même entre midi et deux.

Selon Enedis, ces bascules ciblées « permettre d’économiser l’équivalent de 2,5 gigawatts (l’équivalent de deux réacteurs nucléaires) à 12h30 et de 1 GW à 13h« . Et comme le relève sur Twitter Anthony Désert, la consommation instantanée le midi est bien plus importante que la consommation des heures creuses nocturnes.

Des « coupures » tous les jours du 15 octobre au 15 avril

UFC Que Choisir

a contacté RTE qui « a confirmé que la désactivation des cumulus interviendrait systématiquement tous les jours du 15 octobre au 15 avril ». Sur Twitter, RTE confirme que « l’eau des ballons d’eau chaude ne sera plus chauffée de 12h à 14h« .

Il existe toutefois un certain flou, puisque le décret précise qu’Enedis doit prévenir les fournisseurs d’électricité « la date à compter de laquelle ils procèdent à cette désactivation pour chacun de leurs clients concernés » avec un préavis qui ne peut être inférieur à dix-huit jour. De leur côté, les fournisseurs doivent prévenir les clients, au moins « une semaine avant la désactivation effective« .

Il ne reste donc plus que quelques jours à EDF, TotalEnergies et les autres acteurs de l’électricité en France pour prévenir les clients. La date limite étant fixée au 8 octobre, pour une coupure effective au 15 octobre.

Que se passera-t-il après 14h ?

La question qui reste encore en suspens est de savoir si après 14h, Enedis enverra le signal pour réactiver la fermeture du contact pilotable et donc réactiver le chauffe-eau. Ce qui serait utile pour les clients qui disposent d’heures creuses méridiennes s’étendant au-delà de 14h. C’est par exemple le cas pour l’un de membres de notre rédaction, dont les heures creuses méridiennes démarrent à 12h30 pour s’arrêter à 16h30.

Mais à la lecture du décret, on comprend que le signal sera bien envoyé après 14h, pour les clients bénéficiant d’heures creuses débordant après la pause méridienne.

Qui est concerné ? Est-ce problématique ?

Si vous n’avez pas de compteur Linky, que vous n’avez pas d’heures creuses, ou que votre ballon d’eau chaude n’est pas asservi (c’est-à-dire qu’il ne tient pas compte des heures creuses), alors ce nouveau dispositif ne vous concerne pas.

Dans le cas contraire, votre cumulus va toujours chauffer l’eau, mais il ne pourra pas le faire durant huit heures quotidiennement. Si vous possédez un chauffe-eau d’une grande contenance et que vous consommez beaucoup d’eau chaude au cours de la journée, il est toutefois possible que votre cumulus ne permette pas de se remplir à un niveau suffisant.

Dans ce cas, il faudra alors le passer en marche forcée pendant quelques heures au cours de la journée. Mais nous parlons ici d’un cas extrêmement rare. Pour tous les autres foyers, pas d’inquiétude, l’eau chaude coulera bien cette hiver aux robinets !

Quelles sont mes heures creuses ?

Enfin, pour vérifier vos heures creuses, jetez un oeil à votre facture ou à vitre espace client, ou contactez tout simplement votre fournisseur d’énergie. Il est également possible d’utiliser des applications comme Hello Watt ou Lite.eco.

