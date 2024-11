Apple sera-t-elle condamnée pour non-respect de la réglementation européenne à cause de l’iPad ?

Plusieurs mois après l’entrée en vigueur du DMA (Digital Markets Act), il est temps pour les géants de la tech de montrer s’ils ont bien fait leurs devoirs. Concerné par la régulation, iPad OS pourrait bien valoir une amende à Apple, notamment à cause d’une prise en charge insuffisante d’accessoires de marques tiers.

Depuis avril, les choses ont bien changé en Europe pour Amazon, Meta, Google, ou encore Apple. En effet, les nouvelles réglementations européennes les obligent à s’ouvrir à la concurrence, du moins au niveau de leurs plateformes les plus populaires, alors considérées comme « contrôleurs d’accès » (« gatekeepers » en anglais). Une qualification qui concerne notamment iOS et iPad OS, les systèmes d’exploitation qui alimentent les iPhone et iPad.

Dans le cas des tablettes estampillées de la pomme croquée, la Commission Européenne exige qu’elles autorisent l’installation de boutiques tierces ou permettent aux utilisateurs de facilement définir un navigateur par défaut qui ne serait pas Safari. Enfin, comme le rappelle 9to5Mac, iPad OS doit pouvoir prendre en charge certains accessoires de marques concurrentes « tels que les écouteurs et les stylets ».

Pour aller plus loin

L’UE continue de maintenir la pression sur Apple : iOS doit être encore plus ouvert

C’est ce dernier point qui pourrait poser quelques déboires à la firme américaine. En effet, si iPad OS 18 semble bien répondre aux deux premières exigences de l’UE, celle-ci pourrait bien être insatisfaite du respect de la troisième. Les alternatives aux AirPods et à l’Apple Pencil risquent ne pas fonctionner comme il le faudrait avec les iPad aux yeux de la Commission Européenne, un manque d’interopérabilité qui vaudrait alors une amende salée à Apple.

Des accessoires tiers qui souffriraient d’une concurrence encore déloyale ?

iPad OS permet bien de connecter et d’utiliser des accessoires tiers, offrant donc une prise en charge suffisante aux yeux d’Apple, qui tiendrait là son argument à fournir à la Commission Européenne. Toutefois, utiliser un appareil qui n’est pas produit par la firme américaine n’est pas toujours optimal quand ils sont connectés à un iPad, et il n’est pas rare de perdre certaines de leurs fonctionnalités.

Ce genre de pratique pourrait être jugé comme anticoncurrentiel par la Commission Européenne, alors même que le DMA doit empêcher une telle situation. Une enquête vient de s’ouvrir pour savoir ce qu’il en est vraiment, et ses conclusions devraient être publiées dans le courant de l’année prochaine.

Apple va bien évidemment se défendre bec et ongles, et on ne pourra pas totalement lui donner tort. Dans le cas des stylets connectés, par exemple, qui ne sont souvent vraiment compatibles qu’avec les écrans de la marque qui leur sont destinés. Réponse en 2025.