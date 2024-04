ChatGPT s’améliore avec des connaissances bien plus actuelles

OpenAI a annoncé ce 12 avril autoriser l'accès à la version « Turbo » de ChatGPT-4 aux utilisateurs payant pour son intelligence artificielle générative. Si vous êtes abonnés, vous pouvez donc désormais utiliser ChatGPT-4 Turbo et les diverses nouveautés que cette mouture apporte.

Coup d’envoi effectif pour ChatGPT-4 Turbo. Annoncée en novembre dernier et d’ores et déjà exploitée par l’outil Copilot de Microsoft, la nouvelle version de ChatGPT est désormais accessible aux utilisateurs payants de l’IA générative d’OpenAI.

« Notre nouveau GPT-4 Turbo est désormais disponible pour les utilisateurs payants de ChatGPT », a expliqué l’entreprise ce vendredi 12 avril sur X (anciennement Twitter). « Nous avons amélioré ses capacités en écriture, en mathématiques, en raisonnement logique et en codage », lit-on. Dans une réponse à cette annonce initiale, OpenAI précise enfin que « lorsque vous écrirez avec ChatGPT, les réponses seront plus directes, moins verbeuses et utiliseront un langage plus conversationnel ». La différence vis-à-vis du ChatGPT-4 « classique » devrait effectivement être notable, cette version « Turbo » ayant été présentée en fin d’année dernière comme étant une mise à jour majeure de la plateforme.

GPT-4 Turbo est (enfin) parmi nous

Et pour cause, ChatGPT-4 Turbo est censé pouvoir gérer six fois plus de texte (300 pages, contre 50 auparavant). Ce volume accru d’informations brutes ingérées par l’intelligence artificielle générative d’OpenAI, sur un sujet donné, va lui permettre de délivrer des réponses plus détaillées. Cette version devrait également être en mesure de prendre en compte des requêtes plus complexes, tandis que son modèle linguistique étendu devrait pour sa part autoriser la création de légendes ou de descriptions d’images, tout en prenant en charge les demandes de synthèse vocale, rappelle Engadget.

Our new GPT-4 Turbo is now available to paid ChatGPT users. We’ve improved capabilities in writing, math, logical reasoning, and coding.

Notons enfin que GPT-4 Turbo a aussi progressé par rapport à son annonce initiale. OpenAI avait précisé que cette nouvelle version s’appuierait sur une base de données comprenant les informations glanées jusqu’en avril 2023. On sait aujourd’hui que l’IA disposera d’une « connaissance du monde » datée en fin de compte de décembre 2023. 8 mois de gagnés donc, voire beaucoup plus si l’on prend en compte la base de données exploitée jusque là part ChatGPT-4 « classique », qui n’allait pas au-delà d’informations disponibles en septembre 2021. Une autre époque au rythme auquel va l’actualité.