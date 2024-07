Ces 3 technologies basées sur l’IA qui transforment complètement le jeu vidéo

Dans quels domaines l’IA pourrait améliorer le jeu vidéo ? Une question qui semble être au cœur de la stratégie actuelle de Nvidia. Le constructeur travaille, en effet, d’arrache-pied au développement de nouvelles technologies qui risquent fort de bouleverser l’industrie.

Nouvel El Dorado technologique, l’IA est, depuis une paire d’années, au centre de toutes les attentions. Constructeurs de smartphones ou de PC, concepteurs de logiciels de créations, entrepreneurs de tous horizons : chacun y va de son petit laïus pour vanter les mérites de l’IA dans son domaine de prédilection (même lorsque cela n’a pas vraiment d’intérêt). Et le jeu vidéo n’échappe à cette tendance. À une petite différence près. Car l’IA et le jeu vidéo, c’est une affaire qui est loin d’être récente.

Un constructeur comme Nvidia par exemple, utilise l’IA depuis des années pour faire la différence, notamment en matière d’affichage avec des technologies comme le DLSS (Deep Learning Super Sampling). Aujourd’hui, Nvidia a décidé de passer à la vitesse supérieure. Comment ? En s’appuyant sur ses acquis pour commencer, avec un DLSS plus efficace et puissant que jamais. Mais aussi grâce à de nouvelles technologies qui pourraient bien changer la manière de jouer et d’aborder le jeu vidéo dans les années à venir. Rien que ça.

L’IA, un outil qui améliore déjà la qualité des jeux vidéo

De l’IA dans mon jeu vidéo ? Vous en êtes sûr ? Eh oui, vous ne le savez peut-être pas, mais si vous jouez sur PC, il y a de grandes chances pour que vous ayez déjà recours à l’IA sans même le savoir. Surtout si vous avez une machine équipée d’un GPU RTX de série 30 ou 40, le DLSS étant l’avatar le plus commun de l’IA dans le domaine du jeu vidéo.

Depuis des années maintenant, Nvidia a recours à l’intelligence artificielle pour améliorer la qualité de l’affichage et les performances en jeu. Dans les grandes lignes, le DLSS permet à votre machine d’upscaler les images générées par le jeu pour vous offrir une meilleure résolution à l’écran sans que cela consomme plus de ressources système. Très concrètement, en activant le DLSS dans les options, votre jeu tourne en 1080p, mais affiche une image en 2K ou 4K selon vos réglages.

Lien YouTube S'abonner à Frandroid

Nvidia a peaufiné cette technologie avec l’arrivée du DLSS 3 et le Frame Generation. L’algorithme développé par Nvidia est désormais capable de générer une image de toute pièce pour l’intercaler entre deux images rendues nativement par le moteur du jeu. Avec plus d’images affichées par seconde, le jeu est plus fluide sans que cela n’impacte négativement les performances.

Même chose pour le DLSS 3.5 qui apporte le Ray Reconstruction qui permet d’améliorer grandement la qualité du Ray Tracing grâce à un denoiser dopé à l’IA. Autant de petites choses qui œuvrent dans l’ombre et contribuent à rendre vos jeux plus beaux, plus fluides et moins gourmands, sans même que vous vous en aperceviez.

La clef pour profiter pleinement du potentiel offert par les dernières générations de DLSS, une machine équipée d’un GPU Nvidia de dernière génération. Des PC ou des laptop équipés de RTX de série 40 par exemple, comme c’est le cas des dernières machines issues de la gamme Asus ROG Strix actuellement disponibles chez LDLC.

Un moyen d’ouvrir de nouvelles perspectives aux développeurs…

Bien décidé à valoriser son expérience dans le domaine de l’IA, et convaincu qu’il s’agit là d’un moyen d’améliorer le jeu vidéo tel qu’on le connaît actuellement, Nvidia a décidé de placer l’IA au cœur de sa stratégie pour les années à venir. Une stratégie qui repose bien évidemment sur l’amélioration continue de son matériel (les fameux Tensor Cores) et de ses technologies d’affichage, mais pas uniquement. Le constructeur semble bien décidé à fournir aux développeurs des outils IA capables de les aider à façonner le jeu vidéo de demain.

Lien YouTube S'abonner à Frandroid

Dévoilé dans les grandes largeurs à l’occasion de la dernière édition du Computex, Nvidia Ace est le premier d’entre eux. Derrière ce nom se cache une technologie qui permet de créer des personnages non-joueurs (ou PNJ) plus vrais que nature. Des personnages plus profonds, dotés d’une personnalité développée, d’un langage propre, d’une routine poussée. Mieux, cette technologie permet aux personnages non-joueurs de réagir en temps réel, de s’adapter, et de fournir des réponses différentes en fonction des actions du joueur, renforçant ainsi l’immersion et le réalisme.

Nvidia a d’ores et déjà développé de nombreux modules qui permettent de voir toute la puissance que peut apporter l’IA dans ce domaine. Conjugués, ils permettent, par exemple, à un PNJ de réagir à des questions posées de vive voix par un joueur. Ou bien à un PNJ de répondre à ladite question de vive voix, elle aussi, avec une synchronisation labiale réaliste.

Concrètement, Nvidia Ace est donc une trousse à outil pour les développeurs, qui peuvent décider d’implémenter tout ou parti des NIM (Nvidia Inference Microservices) proposés par Nvidia. Une solution flexible qui ouvre de nombreuses perspectives en matière de gaming, et qui a déjà été adoptée par des sociétés comme Perfect World Games (Perfect World, Jade Dynasty, Tower of Fantasy).

Lien YouTube S'abonner à Frandroid

… et de faciliter la vie des joueurs

L’ambition de Nvidia ne s’arrête pas là. Au-delà de modèles d’intelligence artificielle destinés aux développeurs, le constructeur entend bien faire profiter les joueurs de son expérience. Premier pas dans cette direction, Nvidia G-Assist est, comme son nom le suggère, un assistant que les joueurs pourront appeler une fois en jeu. Une petite interface discrète au sein de laquelle on pourra poser toutes les questions qui nous passent par la tête.

Durant la présentation effectuée à l’occasion du Computex, Nvidia a principalement insisté sur deux points. D’un côté, G-Assist peut être utilisé pour agir sur la configuration même du jeu. Besoin de modifier un paramètre, d’optimiser la consommation en énergie ou l’affichage ? G-Assist s’en occupe pour vous. Il est même possible de lui demander d’analyser vos réglages pour voir s’il existe des conflits ou des réglages inutiles.

Lien YouTube S'abonner à Frandroid

L’autre volet de G-Assist consiste pour sa part à “simplement” répondre à toutes vos questions sur le jeu auquel vous jouez. Vous cherchez un build efficace pour votre personnage de votre jeu de rôle ? Vous êtes bloqué sur une énigme ou un boss ? Vous avez besoin d’information sur le lore du jeu ? Qu’à cela ne tienne. Il suffit d’appuyer sur une touche, ou de prononcer une phrase d’éveil, et l’assistant est là pour répondre à vos questions. Et il ne s’agit là que des possibilités offertes par la première version de cet assistant.

Dans le futur, Nvidia entend proposer des fonctionnalités encore plus avancées, comme un coach capable d’analyser vos performances (sur un jeu multijoueur compétitif par exemple) et de vous proposer des conseils, des pistes d’amélioration ou encore des stratégies pour progresser. Les possibilités offertes par ce genre d’outil ne constituent que les prémices de ce que Nvidia souhaite proposer en matière d’IA pour le jeu vidéo. Gageons que les années à venir nous réservent quelques belles surprises.