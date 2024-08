Une étude prouve qu’il est possible de vous espionner à distance via… votre câble HDMI

L’intelligence artificielle fait des miracles aussi pour l’espionnage. Un groupe de recherche a publié une étude prouvant qu’il est possible d’intercepter des fluctuations électromagnétiques pour afficher le contenu de votre écran d’ordinateur à distance.

Nos câbles HDMI sont plus bavards qu’on ne le pense

On savait qu’il était possible d’intercepter facilement des communications sans fil. Mais vous n’êtes pas non plus à l’abri si vous utilisez un câble HDMI sur votre ordinateur ou votre télé. Comme l’a remarqué PCWorld, une équipe de recherche issue de l’université d’ingénierie de Montevideo en Uruguay a combiné des vieilles techniques d’espionnage et des modèles d’intelligence artificielle modernes pour décoder le contenu vidéo qui transite par un câble HDMI.

Si l’idée paraît saugrenue, elle est en réalité très maligne. En analysant « les ondes électromagnétiques qui émanent involontairement des câbles et des connecteurs » et en passant ces informations à la moulinette d’une IA spécialisée, les chercheurs sont parvenus à reconstituer le signal avec suffisamment de précision pour décoder une partie de ce qui s’affiche à l’écran. De quoi facilement voler des identifiants ou des mots de passe « en direct ».

TEMPEST V2

L’idée n’est pas exactement nouvelle. La NSA américaine utilisait déjà cette technique d’analyse des « émissions compromettantes » pour décoder des messages lors de la Seconde Guerre mondiale. La méthode est suffisamment répandue aujourd’hui pour avoir hérité d’une fiche Wikipédia et du nom de code « TEMPEST ».

L’image « brute » en haut et celle décodée à partir des signaux électromagnétiques en bas // Source : Cornell University – Arxiv

Jusqu’ici par contre, le signal transmis par les câbles HDMI était nettement plus dur à décoder en raison de l’encodage 10-bit qui lui est associé. L’interception du signal restait possible, mais le décodage restait particulièrement complexe. C’est précisément là que l’IA rentre en scène. En entraînant un modèle de réseaux antagonistes génératifs à reconstituer des images à partir des signaux électromagnétiques, l’équipe est parvenue à suffisamment améliorer le signal pour reconstituer une image à peu près lisible.

Pas de panique

Entendons-nous, un tel exploit requiert du matériel complexe, une IA puissante, et est encore loin d’être parfait. Il y a peu de chance pour que M. ou Mme Toulmonde soit la cible de telles attaques. Cette démonstration de faisabilité est tout de même saisissante pour ce qui est de l’exploit technique et des possibilités qu’il offre pour les structures spécialisées, tel que les agences gouvernementales justement.

Pour aller plus loin

Des hackers ont réussi à espionner des conversations privées grâce à un Google Home

Il existe cependant des méthodes permettant de complexifier le déchiffrage électromagnétique. Comme l’étude le souligne, ajouter du « bruit » au signal permet de rendre l’espionnage beaucoup plus complexe tout en n’altérant nullement l’affichage sur l’écran connecté. Afficher des gradients de couleurs à l’écran rend aussi le déchiffrage quasiment impossible… Jusqu’à l’amélioration d’une autre IA spécialisée sur cette méthode en particulier.