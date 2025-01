ChatGPT ouvre les yeux : la révolution de la vision en direct débarque en France

Avec l’arrivée de la fonction ‘Live Camera’ en Europe, ChatGPT fait un pas de plus vers une interaction toujours plus naturelle avec ses utilisateurs.

Vous vous souvenez du film « Her » où Joaquin Phoenix tombait amoureux d’une IA capable de voir et comprendre le monde ? On n’en est pas encore là, mais ChatGPT vient de faire un sacré bond en avant. OpenAI vient de déployer en Europe sa fonction « Live Camera« , et franchement, c’est assez bluffant.

Imaginez que votre assistant virtuel préféré puisse maintenant voir ce que vous voyez. Plus besoin de décrire ce que vous avez sous les yeux – ChatGPT le voit directement. Cette nouveauté, déjà disponible déjà aux États-Unis depuis quelques mois, débarque enfin chez nous. Et croyez-moi, c’est bluffant.

Sous le capot, c’est le modèle GPT-4o qui fait tourner la technologie. Cela permet à ChatGPT de comprendre ce qu’il voit en temps réel.

Pour les personnes malvoyantes, c’est un réel assistant

La vraie révolution, elle est peut-être là : pour les personnes malvoyantes. Plus besoin de demander « qu’est-ce qu’il y a devant moi ? » – ChatGPT peut décrire l’environnement avec une précision étonnante. L’application Be My Eyes utilise déjà cette technologie, et les retours sont franchement encourageants. D’ailleurs, c’est similaire au projet Astra attendu par Google avec une analyse visuelle en temps réel.

Bon, ne nous emballons pas trop vite. Comme toute technologie IA qui se respecte, ce n’est pas parfait. Parfois, ChatGPT se plante dans ses interprétations. Et puis, il y a cette question qui fâche : la confidentialité. Que fait OpenAI de toutes ces images qu’on lui montre ? En Europe, avec le RGPD, la question est particulièrement sensible.

Autre petit bémol : il va falloir mettre la main au portefeuille. 20 dollars par mois pour ChatGPT Plus, ou carrément 200 dollars pour la version Pro. Ça fait réfléchir, surtout quand on pense que cette technologie pourrait vraiment changer la vie de certaines personnes.

On n’est peut-être pas encore dans le monde de « Her », mais on s’en rapproche sacrément. Cette nouvelle version de ChatGPT nous montre à quel point la frontière entre le numérique et le réel devient floue.