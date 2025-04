ChatGPT, avec ses nouveaux modèles o3 et o4-mini, est encore au coeur d’une polémique.

Cette IA, développée par OpenAI, ne se contente plus de répondre à des questions ou de rédiger des textes. Elle peut désormais analyser une simple photo et deviner avec une précision bluffante l’endroit exact où elle a été prise. Une prouesse technologique qui fascine autant qu’elle inquiète. Sur les réseaux sociaux, les utilisateurs s’amusent à tester cette fonctionnalité, mais derrière cet aspect ludique se cachent des questions sérieuses sur la protection de notre vie privée.

Les nouveaux modèles de ChatGPT ont fait un bond en avant dans ce qu’on appelle le raisonnement visuel. En gros, l’IA peut analyser une image comme un détective chevronné.

Elle repère des détails qui nous échappent souvent : l’architecture d’un bâtiment, le style d’un panneau de signalisation, la végétation environnante ou même le design d’un banc public. Grâce à ces indices, elle peut identifier des lieux précis, parfois jusqu’au quartier ou à la rue près.

Cette capacité repose sur des algorithmes avancés qui combinent reconnaissance d’image et bases de données géographiques. L’IA zoome, recadre, fait pivoter l’image pour mieux analyser les détails. C’est un peu comme si elle jouait à GeoGuessr, ce jeu en ligne où il faut deviner des lieux à partir d’images aléatoires, mais en version ultra-performante.

Sur X, le youtubeur Brendan Jowett a partagé des exemples impressionnants. Dans une de ses publications, il montre comment ChatGPT localise un bar précis à partir d’une photo banale. « Cette IA peut deviner votre position avec une seule image », écrit-il, en soulignant sa capacité à repérer des détails minuscules pour identifier des villes, des monuments ou même des commerces. De quoi épater la galerie, mais aussi faire réfléchir.

Si cette fonctionnalité est fascinante, elle soulève des questions épineuses, notamment sur la confidentialité. Imaginez qu’une photo anodine, postée sur les réseaux sociaux, soit utilisée pour retrouver l’endroit exact où vous vous trouvez. Cela peut ouvrir la porte à des pratiques comme le doxing, c’est-à-dire la diffusion publique d’informations privées, comme votre lieu de résidence, souvent avec des intentions malveillantes. Ce genre de scénario fait froid dans le dos.

OpenAI est conscient du problème. L’entreprise a publié une déclaration expliquant qu’elle travaille à limiter les risques. Par exemple, elle entraîne ses modèles à refuser les demandes qui pourraient révéler des informations sensibles. Mais comme souvent avec la technologie, les utilisateurs malins trouvent des moyens de contourner ces garde-fous. Et même si ChatGPT n’est pas infaillible – il arrive qu’il se trompe sur un lieu –, sa précision reste suffisamment inquiétante pour qu’on s’interroge.

Ce n’est pas la première fois qu’une IA pose ce genre de dilemme. Selon TechCrunch, la capacité de localisation de ChatGPT n’est pas totalement nouvelle. Des versions précédentes, comme GPT-4o, pouvaient déjà fournir des réponses correctes dans de nombreux cas, mais les nouveaux modèles o3 et o4-mini ont amplifié cette compétence et attiré l’attention du grand public. Résultat : les réseaux sociaux s’enflamment.

OpenAI affirme qu’elle prendra des mesures si des abus sont détectés, comme des tentatives d’utiliser ChatGPT pour traquer des personnes. Mais la balle est aussi dans le camp des utilisateurs. En partageant des photos en ligne, on doit être conscient que des outils comme ChatGPT peuvent en extraire bien plus d’informations qu’on ne l’imagine.

Rejoignez-nous de 17 à 19h, un mercredi sur deux, pour l’émission UNLOCK produite par Frandroid et Numerama ! Actus tech, interviews, astuces et analyses… On se retrouve en direct sur Twitch ou en rediffusion sur YouTube !