Voici une alternative à Chrome sur les Chromebook

Utiliser Chrome sur un Chromebook, ça semble être logique. Néanmoins, il y a désormais une véritable alternative au navigateur de Google.

Chrome OS a été construit autour du navigateur Chrome. Il semble donc logique d’utiliser Chrome comme navigateur. Mais Chrome OS a été construit sur Linux, il fait partie de la famille GNU/Linux et plus précisément Gentoo. On peut donc installer des programmes Linux ainsi que des applications Android grâce au Play Store.

Il était donc déjà possible d’utiliser des navigateurs web alternatifs sur les Chromebook, néanmoins ces derniers n’étaient pas adaptés au système. Vous ne pouviez donc pas utiliser les raccourcis claviers ou certaines autres fonctions de l’OS. Justement, Opera vient d’adapter son navigateur web pour Chrome OS, il s’agit donc d’une alternative sérieuse à Chrome.

Opera adapte son navigateur pour Chrome OS

Opera pour Chromebook est basé sur la version Android du navigateur, l’éditeur a adapté certaines fonctionnalités et a également pris en compte les spécifications des Chromebook (comme son clavier par exemple).

Opera Télécharger Opera gratuitement APK

C’est une véritable alternative à Chrome avec un VPN et un AdBlock intégrés, ainsi que quelques fonctions supplémentaires comme l’intégration de web apps (WhatsApp, Telegram, Instagram, Twitter ou encore Facebook Messenger). Vous aurez également plusieurs thèmes de couleurs ainsi qu’un mode sombre. Si vous avez l’habitude d’utiliser Opera, il est également possible de synchroniser vos données.

Pour tester Opera sur votre Chromebook, il vous suffit de le télécharger sur le Play Store. Notez que vous pouvez également télécharger Firefox, Dolphin Browser ou encore Ghostery Browser.