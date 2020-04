Windows 10 : la dernière mise à jour peut endommager l’OS

Déployée mardi dernier, la nouvelle mise à jour cumulative de Windows 10 (KB4549951) risque de faire date... mais pour les mauvaises raisons. Cette dernière provoquerait en effet de nombreux problèmes, allant jusqu'au redouté Blue Screen of Death.

Florilège de problèmes en perspective avec la dernière mise à jour cumulative de Windows 10, déployée mardi dernier. Sobrement baptisée KB4549951, l’update d’avril fait l’objet de nombreux messages sur les forums de Microsoft et sur le Feedback Hub de la firme, pour des défaillances allant du simple message d’erreur à l’installation en passant par d’importants problèmes de connectivité. Pire, auprès de certains utilisateurs, ladite mise à jour va jusqu’à provoquer un Blue Screen of Death (écran bleu indiquant que Windows 10 fait face à une erreur fatale) auprès de certaines utilisateurs lors du redémarrage.

Bluetooth bloqué, WiFi en berne, Blue Screen of Death… mais heureusement pas pour tout le monde

Windows Latest, qui se fait l’écho de ces nombreuses complaintes, cite notamment un utilisateur contacté par mail. « Après avoir installé l’update KB4549951, mon appareil n’avait plus de Bluetooth d’après Windows 10 (ce qui est naturellement faux, puisqu’il fonctionnait parfaitement hier, avant l’installation de cette maudite mise à jour)», explique l’intéressé. Un témoignage partagé par un autre utilisateur, sur le forum de Microsoft cette fois « J’ai mis à jour Windows 10. Après installation, le Bluetooth a cessé de fonctionner. Maintenant il apparaît dans le gestionnaire de périphériques. J’ai essayé de désinstaller la mise à jour, mais sans succès (…) ».

Des problèmes de connectivité qui s’étendent au WiFi chez certains utilisateurs, avec d’importantes pertes de débits ou carrément des coupures internet. « La mise à jour de Windows que j’ai reçue le mardi 14 avril 2020 a fait chuter ma vitesse de téléchargement Wifi de plus de 200 Mbps à entre 5 et 6 Mbps », explique un plaignant. « Après cette mise à jour, mon ordinateur ne peut plus se connecter à internet. Je peux voir l’adaptateur wifi dans le gestionnaire de périphériques et aucun problème n’est signalé. Pourtant, aucun réseau n’est disponible pour me connecter », rapporte un autre utilisateur.

Plus inquiétant, la mise à jour cumulative KB4549951 serait à la source de sérieux problèmes au redémarrage pour certains ordinateurs. Le propriétaire d’une machine estampillée MSI rapporte ainsi : « J’ai été frappé par le tristement célèbre écran bleu (Votre appareil a rencontré un problème et a besoin de…) avec à chaque fois un message d’erreur différent ». Dans son cas, le problème apparaîtrait de nouveau à chaque utilisation intensive du processeur, mais uniquement depuis l’installation de la mise à jour, la semaine dernière.

Microsoft n’est pas encore sur le coup

En dépit de ces nombreux messages, Microsoft a indiqué à Windows Latest ne pas avoir relevé de problème avec la dernière mise à jour cumulative de Windows 10. Il faut dire que la mise à jour ne génère aucun souci particulier chez la majorité des utilisateurs. Il est toutefois probable que le groupe se penche plus en détail sur la question afin d’apporter une réponse aux utilisateurs concernés par des dysfonctionnements.

En attendant, une réinstallation de Windows 10 au propre (et donc via un ISO) peut être nécessaire dans les cas les plus extrêmes. Si vous avez déjà installé cette mise à jour et que vous rencontrez des problèmes mineurs, revenir à une version précédente de Windows 10 pourrait aussi être une bonne idée pour limiter la casse en attendant une éventuelle réaction plus marquée de la part de Microsoft.