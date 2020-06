Windows 10 20H2 : Microsoft annonce la prochaine mise à jour majeure de Windows

Microsoft a revu ses méthodes pour le développement de Windows 10 et veut désormais clarifier les choses. La firme a revu le nom de ses mises à jour, et dévoile d'ores et déjà la prochaine version de Windows 10, prévue pour la fin de l'année.

L’heure des changements semble être venue pour l’équipe de développement de Windows 10 chez Microsoft. Après avoir revu le fonctionnement du programme Windows Insider et avoir procédé à une réorganisation à la tête de l’équipe, Microsoft clarifie sa façon de nommer les mises à jour de son système.

Un nom plus clair et plus simple à retenir

Actuellement, la firme utilise trois noms différents pour désigner les versions de Windows 10. Prenons l’exemple de la mise à jour de mai pour Windows 10, dont le déploiement a commencé récemment. Durant son développement, Microsoft utilisait le nom Windows 10 20H1 (20 pour 2020 et H1 pour « première moitié de l’année »), mais le numéro de version de cette version est en fait Windows 10 2004 (20 pour 2020, et 04 pour le mois d’avril). Enfin le nom commercial connu du grand public est « mise à jour de mai pour Windows 10 ».

Microsoft va rationaliser tout cela et ne garder que deux noms différents : il y aura toujours un nom spécial pour le grand public, plus facile à retenir comme « Creators Update » ou « mise à jour de mai », mais le numéro de version sera désormais au format correspondant à la moitié de l’année visée. La firme abandonne donc le format AAMM utilisé seulement en fin de développement d’une mise à jour et qui prêtait grandement à confusion avec « 2004 ». Microsoft en profite pour annoncer la prochaine version de son système : Windows 10 20H2. Avec ce nom on comprend donc qu’il s’agit de la version de Windows 10 prévue pour la seconde moitié de l’année 2020.

Le nouveau Microsoft Edge est intégré

Au-delà de ça, Microsoft garde sa stratégie d’une seule mise à jour vraiment majeure par an, déployée au début de l’année, puis de se concentrer sur une amélioration des performances et des corrections pour faciliter l’utilisation du logiciel sur la seconde moitié de l’année. La firme précise que Windows 10 20H2 sera donc déployée comme une simple mise à jour cumulative sur Windows Update. Un procédé d’installation bien plus simple qu’une build complète du système qui demande en général plusieurs redémarrages.

Première nouveauté annoncée, c’est avec Windows 10 20H2 que le nouveau Microsoft Edge basé sur Chromium sera désormais définitivement intégré au système par défaut. Jusque-là, le système était encore fourni avec l’ancienne version, bien qu’une mise à jour soit en cours de déploiement pour faciliter la transition.

Pour les membres du programme Windows Insider, une première build de Windows 10 20H2 est déjà disponible en téléchargement. Elle est très logiquement réservée aux membres du canal Beta, ex boucle lente, c’est-à-dire ceux qui souhaitent tester en avant-première la prochaine mise à jour du système. L’installation de cette nouvelle mise à jour reste optionnelle pour les membres concernés, et il faudra se rendre dans Windows Update pour être un « seeker » et demander expressément à passer sur cette version.