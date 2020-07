Windows 10 Insider Dev : le nouveau menu démarrer est là, ALT+TAB et la barre des tâches évoluent

Pour sa première build dans le canal Dev, Microsoft nous propose beaucoup de nouveautés à tester. Au programme un nouveau menu démarrer, des changements pour la barre des tâches ou le menu des paramètres.

Il est enfin là. Après plusieurs mois de teasing, Microsoft propose aux membres Insider de tester le nouveau menu démarrer de Windows 10. La build 20161 disponible dans le canal Dev, le nouveau nom des boucles rapides et « skip ahead » depuis la refonte de juin, propose beaucoup de nouveautés.

Des tuiles dynamiques plus sobres

Le nouveau menu démarrer ne change pas fondamentalement ses fonctionnalités, mais propose une petite refonte esthétique bienvenue. D’après Microsoft, elle apporte une plus grande cohérence avec le thème sélectionné (clair ou sombre).

Ce nouveau style permet surtout de mieux mettre en avant les nouvelles icônes Fluent Design de Microsoft déployées dans Windows 10 au début de l’année. Microsoft précise qu’il est également de profiter du nouveau style avec une couleur de fond personnalisée en fonction de la couleur d’accentuation choisie dans son thème Windows 10.

Microsoft précise que le nouveau menu ne va pas apparaitre chez tous les membres du programme Insider Dev, mais seulement une partie pour permettre d’identifier rapidement les problèmes à corriger, avant de déployer plus largement le nouveau style graphique.

ALT+TAB intègre les onglets de Microsoft Edge

Le raccourci Alt+Tab est peut-être l’un des raccourcis les plus connus de Windows après le fameux CTRL+C / CTRL + V. Il permet de basculer rapidement entre les applications ouvertes et est donc particulièrement pratique pour les pro-users. À partir de la build 20161, et pour les utilisateurs de Microsoft Edge en version Dev ou Canary (83.0.475.0 ou supérieur), les onglets ouverts dans le navigateur vont être proposés individuellement dans le menu ALT+TAB, à la place d’une seule option pour toute la fenêtre Microsoft Edge.

Cette option est bien sûr désactivable dans les paramètres de Windows 10 à la rubrique « multitâche » des paramètres. Microsoft promet que d’autres nouveautés dédiées à Microsoft Edge arriveront par la suite dans Windows 10. C’est une bonne manière de mettre en avant son propre navigateur. Il est vrai que de plus en plus d’utilisateurs ne passent plus que par le navigateur pour utiliser leurs machines, un constat qui a lancé Google sur le marché avec Chrome OS, et dans ce contexte, un onglet d’un navigateur peut en fait cacher une (web) application comme Discord, ou Slack.

Le menu démarrer s’adapter à vous

Avec cette version, Microsoft change l’«OOBE» (Out of box experience), l’expérience utilisateur au premier allumage du PC. La barre des tâches par défaut que les utilisateurs découvriront à l’avenir sera adaptée à leur situation. Par exemple, si le compte Microsoft utilisé est abonné au Xbox Live ou au Xbox Game Pass, l’application Xbox pourra être installée par défaut dans la barre des tâches. Microsoft donne aussi l’exemple d’un utilisateur Android qui verra un raccourci vers l’application « Your Phone ».

Ces changements vont être surveillés par Microsoft pour adapter les algorithmes qui décident d’afficher telle ou telle barre au premier lancement. Bien sûr, ce changement n’impacte que les nouveaux comptes installés sur la machine, ou le premier lancement de la machine, Microsoft ne vas remplacer votre barre des tâches déjà configurées par vos soins.

Les autres nouveautés

La version 20161 propose quelques autres nouveautés moins importantes. Les notifications ponctuelles ont été légèrement revues pour afficher le nom de l’application émettrice, et proposent désormais une croix pour les supprimer rapidement. Microsoft a également désactivé par défaut les notifications qui préviennent du lancement de la fonction « assistant de concentration ».

Les paramètres de Windows 10 ont une nouvelle fois été légèrement revus et accueillent un peu plus d’informations dans l’onglet système. Le but reste pour Microsoft de supprimer à terme le vieux panneau de configuration. Enfin, Microsoft veut rendre le mode tablette de Windows 10 plus pratique pour les utilisateurs de machines 2-en-1, et ce mode sera désormais activé par défaut dès le détachement du clavier (ou s’il passe derrière l’écran).

C’est le principe du canal Dev, Microsoft ne dévoile pas si ou quand toutes ces nouveautés intégreront la version stable de Windows 10. Il faudra attendre un éventuel passage dans le canal Beta pour en savoir plus.