Windows 10 va vous avertir des applications qui utilisent votre webcam

Parfois rouge, parfois, verte, parfois bleue : la petite LED indiquant le fonctionnement de la webcam n'est pas forcément visible. Alors, Microsoft pourrait prochainement mieux vous avertir des applications en faisant usage.

À l’heure où le télétravail est de mise, les visioconférences se multiplient et l’usage de la webcam explose. Cependant, entre Microsoft Teams, Slack, Google Meet, Skype ou encore Zoom, il peut être un peu difficile de savoir laquelle de ces applications exploite activement votre caméra à un moment précis. Et si l’une d’elles le fait sans que vous n’en ayez réellement besoin.

Selon Windows Latest, Microsoft serait actuellement en train de tester une nouvelle fonctionnalité permettant de savoir quels logiciels en cours d’exécution sont connectés à votre webcam.

Pour ce faire, il suffira de survoler l’icône de la caméra. Notons d’ailleurs que cette dernière sera ajoutée soit à la barre des tâches, soit à la zone des notifications. L’objectif est donc d’améliorer globalement la sécurité de l’utilisateur en lui retournant des informations un peu plus précises sur les usages en cours.

Windows 10X has a "camera in use" indicator, whenever an app is using a camera.. Neat! pic.twitter.com/uMoHBQIQ95

— Gustave Monce (@gus33000) February 7, 2021