Plus de sécurité pour plus de jeux gratuits, l’argument massue de l’Epic Games Store

Depuis ce matin, le client Windows et Mac de l’Epic Games Store oblige les utilisateurs à utiliser une méthode d’authentification à deux facteurs lors de leur connexion à leur compte Epic pour récupérer les jeux gratuits proposés toutes les semaines.

La récente affaire du piratage des comptes Nintendo aurait-elle poussé Epic Games à renforcer la sécurité de son launcher de jeu vidéo ? C’est en tout cas ce que laisse penser un court message publié sur l’Epic Games Store ce matin.

À partir d’aujourd’hui et jusqu’au 21 mai, l’authentification à deux facteurs (A2F) sera périodiquement requise pour bénéficier des jeux gratuits sur l’Epic Games Store.

Dans ce billet, Epic Games n’explique pas pourquoi il s’inquiète aussi subitement de la sécurité de ses utilisateurs. Le développeur de Fortnite se contente d’indiquer qu’il désire « encourager les joueurs à renforcer la sécurité de leur compte Epic ».

Pour inciter les utilisateurs à passer à la double authentification, Epic n’a pas hésité à la conditionner au principal argument de sa plateforme : la possibilité de récupérer gratuitement toutes les semaines un jeu vidéo sur PC. Ainsi, pour ajouter For the King à sa bibliothèque, le jeu gratuit de cette semaine, il faut prendre le temps de configurer les options de sécurité de son compte Epic.

Comment ajouter la double authentification sur son compte Epic ?

Pour ajouter la double authentification sur son compte Epic, il faut passer par la page des Paramètres de votre compte Epic Games pour changer de mot de passe. Le compte Epic a le bon goût de laisser l’embarras du choix à l’utilisateur. Trois méthodes sont proposées.

Passer un par l’authentificateur de son choix

Pour ce faire, il faut installer un authentificateur sur son smartphone. Google Authenticator, LastPass Authenticator, Microsoft Authenticator ou Authy sont tous d’excellents choix. Via cet authentificateur, il faut ensuite scanner le QR Code affiché sur la page de son compte Epic. L’authentificateur est alors lié à votre compte Epic. À chaque connexion il vous donnera un code unique à entrer pour vous identifier.

Passer par l’authentification par SMS.

Vous devez simplement donner votre numéro de téléphone. À chaque connexion, un code vous sera alors envoyé par SMS.

Passer par l’authentification par email

Vous recevrez alors le code par email. C’est toutefois la méthode la moins sécurisée étant donné qu’elle est liée à une adresse email dont le mot de passe peut être plus facilement compromis.

Un « petit désagrément » pour être tranquille définitivement

Epic indique dans son communiqué que la double authentification est « un petit désagrément » pour certains utilisateurs. Un désagrément qui est toutefois considéré comme l’une des méthodes de connexion les plus fiables et sécurisées du moment. S’il est plutôt simple pour un hacker motivé de trouver votre mot de passe (via une fuite de base de donnée ou via un logiciel de bruteforce), il lui est beaucoup plus difficile d’accéder à votre smartphone.

Et puis vous ne voudriez pas perdre tous ces jeux gratuits qui vous ont coûté un clic hebdomadaire n’est-ce pas ?