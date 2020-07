NordVPN met bientôt fin à son offre de deux ans : pourquoi il ne faut pas la rater

NordVPN va bientôt mettre un terme à son offre comprenant deux ans d’abonnement à son service VPN. Une offre particulièrement intéressante pour faire des économies car elle affiche le même tarif mensuel que son offre de 3 ans.

Ce sont les derniers jours pour profiter de l’offre permettant de prendre un abonnement de deux ans à NordVPN. Cette offre se révèle très intéressante, car elle affiche un prix mensuel de 3,11 euros, soit le même tarif mensuel que l’offre de trois ans. Un abonnement qui est rarement affiché à ce prix chez cette grande marque de VPN. Au total, cet abonnement revient à 75,55 euros, l’un des meilleurs prix vus ces derniers mois.

Pourquoi cette offre est la plus intéressante du moment

Parce que NordVPN est un grand nom du service VPN à la hauteur de sa réputation. La qualité de son service n’est plus à démontrer : il dispose de très nombreux serveurs, à la fois rapides, fiables et spécialisés dans de nombreux domaines (double VPN, pour téléchargement en peer to peer, avec IP dédié, etc.).

Des serveurs rapides et une bonne longueur d’avance sur la technologie

Ces serveurs, c’est sans conteste la plus grande force du service. NordVPN dispose de plus de 5000 serveurs dans 59 pays à travers le monde. Il est donc possible de délocaliser en un clin d’oeil son adresse IP aux quatre coins du monde. Ces serveurs se révèlent particulièrement rapides à l’usage. Lors de ses tests, Frandroid a relevé des débits souvent supérieurs à 200 Mb/s, que ce soit sur des serveurs situés en France, aux Pays-Bas ou aux États-Unis.

On ajoutera à cela que les serveurs de NordVPN permettent de contourner aisément les géoblocages des sites de SVOD. Il suffit par exemple de se connecter à un serveur américain pour bénéficier du catalogue américain de Netflix.

Ces performances de téléchargement ont d’ailleurs été récemment encore améliorées avec l’arrivée du protocole NordLynx au sein de son application. Après plus de 250 000 tests, NordVPN affirme que ce nouveau protocole, basé sur Wireguard, permet d’atteindre « une vitesse trois fois supérieure face à d’autres protocoles » et un « doublement de la vitesse de téléchargement en amont et en aval ». Ce qui fait de NordVPN l’un des fournisseurs de VPN les plus rapides du moment.

La garantie de protéger la confidentialité de l’utilisateur

NordVPN n’investit pas uniquement dans des serveurs toujours plus rapides, il prend également très au sérieux la confidentialité de ses utilisateurs. Son site web se montre limpide à ce sujet : « Nous ne suivons pas, ne recueillons pas et ne partageons pas vos données privées. Elles ne nous regardent pas. » Autrement dit, NordVPN ne conserve aucun registre ni historique des activités de ses utilisateurs.

Pour prouver qu’il ne conservait aucun registre d’activité, NordVPN avait réalisé en 2018 un audit par une société indépendante. Cet audit a été réitéré au mois de mai dernier par l’entreprise d’audit PricewaterhouseCoopers (ou PwC) et rendu public il y a quelques jours. Exhaustif, cet audit comprenait aussi bien des entretiens avec les salariés, que des inspections des configurations de serveurs, de leurs journaux d’activités ou encore de leurs infrastructures. La conclusion de PwC est sans appel : NordVPN tient bien tous ses engagements quand il s’agit de ne conserver aucune trace de l’activité de ses utilisateurs.

La meilleure offre d’abonnement à NordVPN du moment

L’offre actuellement mise en avant par NordVPN disparaît dans quelques jours . Elle permet de bénéficier du tarif mensuel de l’abonnement de 3 ans (3,11 euros par mois) pour une période de deux ans. Ce qui revient au total à 75,55 euros pour bénéficier d’un des meilleurs services de VPN du moment. Une offre qui prendra fin dès la semaine prochaine.

Cette offre est particulièrement intéressante si vous avez besoin ponctuellement d’un VPN et que vous n’avez pas envie de dépenser plus de 100 euros dans un abonnement VPN. C’est aussi une excellente affaire si vous voulez essayer le service de NordVPN. D’autant plus qu’il est possible de se faire rembourser sous 30 jours si vous n’êtes pas satisfait du service.