Fuite Twitch : une simple « erreur » qui ne compromet pas les données bancaires

Twitch a pris la parole suite à la fuite de données vécue cette semaine. La branche d'Amazon se veut notamment rassurante concernant les coordonnées bancaires des utilisateurs.

Gros coup de panique chez Twitch cette semaine ! Une énorme quantité de données appartenant au service de streaming a été publiée sur internet. On y trouve par exemple les revenus des principaux streameurs, des projets internes, le code source du service et plein d’autres données. Quelques heures plus tard, les investigations continuent, mais Twitch se veut déjà rassurant.

Aucune coordonnée bancaire

Dans un billet de blog, Twitch a confirmé que ces données étaient bien réelles. Difficile de faire autrement, d’autant que certains streameurs ont confirmé la véracité des chiffres publiés sur le forum 4chan et largement diffusés sur les réseaux sociaux. « Nos équipes travaillent en urgence pour enquêter sur l’incident », est-il précisé.

Mais la plateforme de streaming se veut d’ores et déjà rassurante. Concernant les mots de passe, Twitch précise que « pour le moment nous n’avons aucune indication que les identifiants de connexion ont été exposés ». Le doute reste cependant permis, d’autant qu’il pourrait potentiellement exister une « partie 2 » de cette fuite n’ayant pas encore été divulguée (la fuite actuelle étant nommée « part-one ». Dans tous les cas, il est préférable de sécuriser votre compte, notamment en activant l’identification à deux facteurs. L’utilisation d’un gestionnaire de mots de passe est également vivement conseillée.

Pour aller plus loin

Comment sécuriser votre smartphone, votre tablette ou votre PC ? Le guide ultime !

Mais plus important encore, Twitch précise que les numéros complets de cartes bancaires ne sont pas stockés sur ses serveurs. Il est donc impossible que vos coordonnées bancaires se retrouvent en vente sur le dark net en raison de cette fuite. Rappelons néanmoins à toutes fins utiles que certaines banques en ligne et néobanques proposent aujourd’hui de créer facilement des cartes virtuelles destructibles facilement pour payer sur internet, un bon moyen de se protéger de ce genre de fuite.

Une erreur de configuration Twitch

Sans en dire beaucoup plus, Twitch indique que la brèche a été créée par « une erreur dans le changement de la configuration d’un serveur Twitch ». C’est la deuxième fois cette semaine qu’une erreur de configuration est source de polémique sur les réseaux sociaux. Lundi, une erreur dans la configuration des DNS de Facebook a créé une panne mondiale de Facebook, Instagram, Messenger et WhatsApp durant 6 heures.