Après son sondage sur Twitter, Elon Musk veut changer les règles des sondages sur Twitter

Elon Musk a fait un sondage pour savoir s'il devait quitter la direction de Twitter. Une fois les votes clos, il a affirmé vouloir autoriser uniquement les abonnés Twitter Blue à voter sur ce genre de sondages.

Nous le disions hier : il ne faut pas se fier au dernier sondage d’Elon Musk sur Twitter. L’homme d’affaires a donné quelques raisons de plus d’être sceptique.

Pour rappel, Elon Musk a lancé un sondage sur Twitter dans lequel il demandait s’il devait quitter la direction de la plateforme. Il promettait notamment qu’il se plierait au résultat des votes.

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll.

— Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2022