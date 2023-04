C’est une première : l’Arcom demande de bloquer 2 sites pornos populaires, faute de vérification d’âge

L'autorité publique indépendante de l'audiovisuel vient d'annoncer mardi 11 avril la mise en demeure de trois nouveaux sites pornographiques et demande le blocage de deux autres en France. Un signe d'impatience de l'Arcom, toujours en attente du dispositif de vérification d'âge du gouvernement.

Après les menaces, les pouvoirs publics français passent à l’attaque : dans un communiqué publié le mardi 11 avril 2023, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) a annoncé la mise en demeure de trois nouveaux sites pornographiques. Le gendarme de l’audiovisuel leur reproche de ne pas assez empêcher les internautes mineurs d’accéder à leur contenu, légalement réservé aux adultes.

L'Arcom demande à HeurePorno (.com), FoliePorno (.fr), et xHamsterLive (.com) d'installer une solution de contrôle d'âge plus forte qu'un simple disclaimer "j'ai plus de 18 ans".

Sans réponse dans les 15 jours, l'autorité pourra initier une procédure de blocage d'accès.

