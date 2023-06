Skyblog, c’est fini ! Une part de l’internet français va disparaitre

La célèbre plateforme de blog française Skyblog va fermer ses portes après plus de 20 ans de services.

Au début des années 2000 et bien avant l’ère des réseaux sociaux, il fallait absolument avoir son Skyblog pour être le plus cool de l’Internet français. Au tournant du millénaire, la station de radio Skyrock décide de lancer une plateforme de blog. La recette devient vite un succès auprès des adolescents français d’alors qui étaient en pleine découverte de services comme MSN Messengers.

Si vous avez connu les Skyblog, vous avez connu les fonds sombres, les débuts des petits gifs animés particulièrement moches et bien sûr les poèmes les plus gothiques imaginables par des ados. Comme le rapportait Numerama en 2021, la plateforme était encore utilisée malgré les vagues de départs successifs vers Wordpress, Facebook, puis d’autres plateformes.

Vendredi 16 juin, le blog de l’équipe Skyrock a annoncé la fermeture du service.

Quand Skyblog était 17e site mondial

Comme le rappel l’article d’annonce, Skyblog a été un vrai phénomène puisque les blogs ont permis à Skyrock d’atteindre à son apogée la 17e place du classement mondial sur le web en 2007.

C’est l’âge d’or du Web, c’est l’âge d’or des blogs. Viendront ensuite les autres réseaux, des services nouveaux, talentueux, répondant aux goûts du public. Disposant de moyens planétaires, ils seront les plus populaires.

Alors pourquoi les Skyblogs vont fermer ? « Pour nous mettre en conformité avec la législation sur les données personnelles, pour conserver la plateforme et les skyblogs dans leur présentation candide et éruptive, il nous faut la geler et la retirer de l’accès public ». La plateforme n’est plus au gout du jour du RGPD et on imagine que sa faible d’audience d’aujourd’hui ne justifie plus vraiment un investissement pour la mettre aux normes.

C’est à partir du 21 août 2023 que Skyblog ne sera plus accessible.

Skyblog ne va pas vraiment disparaitre

Heureusement pour l’histoire du web, Skyrock a pensé à la pérennité des données. Ainsi, la plateforme annonce que les blogueurs pourront réaliser une sauvegarde intégrale de leur blog ou choisir de l’effacer. Pour aider à la sauvegarde, un article a été publié pour guider les utilisateurs.

Plus important, Skyrock annonce que : « ce trésor sociologique sera anonymisé et prendra le chemin des archives nationales afin que demain les érudits et les chercheurs puissent se rendre compte avec une granularité inimaginable précédemment de ce qu’était la nouvelle génération du début du XXIe siècle ».

Vos poèmes d’adolescent pourront donc rester indéfiniment stockés dans les archives nationales.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.