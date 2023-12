À peine lancé en France, Threads divise déjà entre réfractaires et aficionados

Après plusieurs mois d'absence, le réseau social Threads est de retour en France et en Europe. Est-ce que la proposition de Meta vous a séduit ?

Les chamboulements dans les réseaux sociaux auront marqué l’année 2023. À chaque polémique autour de la gestion de Twitter, devenu X, par Elon Musk, l’opportunité pour un clone de s’imposer comme l’alternative.

Tel une comète, le réseau social Threads de Meta a fait un lancement remarqué en juillet, avant de disparaitre du territoire européen presque aussitôt. Plusieurs mois plus tard, Threads a fait son retour en France et en Europe la semaine dernière. Basé sur Instagram, ce clone de Twitter accueille déjà des comptes importants d’influenceurs, de marques et de médias. Vous pouvez évidemment déjà y retrouver Frandroid.

Êtes-vous déjà un utilisateur de Threads ?

Et vous ? Vous êtes vous déjà lancés sur Threads ? Ou alors souhaitez-vous passer votre chemin devant un énième lieu de discussion et de débat en ligne. C’est la question que nous vous posions la semaine dernière, lors de notre sondage de la semaine.

Dans l’ensemble, on peut dire que les retours sont pour le moins partagés. En tête, 38,4 % des personnes ayant répondu au sondage indiquent ne pas avoir ouvert Threads et que le réseau social ne les intéresse pas. Il faut dire que c’était déjà le cas de Twitter, un réseau social finalement peu utilisé au quotidien, mais qui a réussi à se faire en nom du fait des prises de paroles de fortes personnalités sur la plateforme.

Derrière, un peu plus d’un tiers des votants indiquent de leur côté s’être inscrit au service dès son arrivée en France. Pour un plus plus de 21 % des votants, l’inscription n’a pas encore été faite et ils préfèrent patienter un peu. Enfin, pour les 6,7 % des personnes se demandant ce qu’est Threads, n’hésitez pas à vous tourner vers nos articles sur le sujet.