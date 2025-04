C’est quoi Ladybird, ce futur navigateur qui défie Chrome et Firefox en repartant aux sources

Ladybird ambitionne de devenir une alternative à Chrome et Firefox en proposant un navigateur web complètement indépendant et respectueux de la vie privée de ses utilisateurs.

Ladybird est un navigateur internet annoncé comme vraiment indépendant. // Source : Ladybird

Google Chrome s’est imposé au fil des années comme LE navigateur de référence pour accéder à internet. Bien que des alternatives existent comme Firefox, le revirement de ces derniers concernant la vente de données personnelles pourrait conduire des utilisateurs à trouver une autre application. C’est là qu’arrive Ladybird, un navigateur qui se veut être entièrement indépendant tout en restant à la pointe et en étant respectueux des données des utilisateurs. Un vaste chantier.

Un navigateur qui part de zéro

Pour concevoir Ladybird, ses équipes cherchent l’indépendance et pour cela, ils partent de zéro. Autrement dit, pas question pour eux d’emprunter du code à Chromium, un navigateur et système open source lancé en parallèle de Chrome par Google en 2008, utilisé comme base pour Microsoft Edge, Samsung Internet, ou encore Opera.

Pour aller plus loin

Google abandonne Chromium ? Voici pourquoi la Linux Foundation reprend les rênes

C’est le moment idéal pour passer à la vitesse supérieure Processeur Intel Core Ultra 9, carte graphique NVIDIA GeForce RTX 5080 et 32 Go de RAM DDR5. Le MSI Vector 16 HX est prêt pour tout. Boostez vos performances avec cette promotion Fnac.

Pour tenir cette promesse d’offrir « au web moderne des performances, une stabilité et une sécurité optimales », les équipes derrière le projet se sont constitués en organisation à but non lucratif américaine avec la Ladybird Browser Initiative.

Un logiciel pour le Web ouvert

Dans leur déclaration de constitution, les membres du projet précisent que le logiciel et le code source de Ladybird sera disponible « gratuitement, pour toujours ». Une déclaration qui n’est pas sans rappeler le lancement de Firefox.

Pour assurer cette gratuité, l’organisation fait le choix d’un modèle financier reposant sur la sponsorisation par les entreprises ou des particuliers respectueux du projet. C’est ainsi que l’on retrouve en financeurs de cet ambitieux projet des entreprises comme Shopify ou encore Proton VPN.

Au-delà de ces promesses, on en sait finalement assez peu sur ce navigateur open source, si ce n’est que sa première version alpha pour Linux et macOS sera disponible à l’été 2026. Les développeurs les plus impatients peuvent observer le code du navigateur sur GitHub et échanger avec les équipes du projet sur Discord avant la sortie de cette alpha.