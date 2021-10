Certains l’appellent Techtober, d’autres l’avent. Tout le monde s’entend par contre pour dire qu’en octobre, on n’a pas le temps de chômer dans le monde de la techno. Toutes les entreprises s’alignent pour sortir leurs gros canons avant Noël et profiter de la frénésie des fêtes. Voilà le programme des quinze prochains jours.

Comme la plupart d’entre vous, c’est le genre de période que nous attendons avec impatience. La semaine prochaine s’annonce comme une des semaines les plus chargées de l’année pour Frandroid. Ce n’est ni un CES, ni un MWC, ni un IFA… c’est une semaine du mois d’octobre dans une période de Covid-19 où est en train de changer. Le·a Covid-19 nous a fait entrer dans l’ère de la conférence virtuelle. On ne va pas s’en plaindre, c’est mieux préparé, on a pas besoin de voyager et on peut les suivre depuis chez nous (ce qui n’est une mauvaise chose quand l’événement a lieu en plein milieu de la nuit).

Le Techtober en détail

Officiellement, cette période a un nom : c’est le « Techtober ». Tech pour Technologie, Tober pour Octobre. Vous suivez ? Chez Frandroid, on n’a pas le temps de chômer. Les événements s’enchaînent, tout a commencé en août et là, cela va être quinze jours très actifs après un mois de septembre bien chargé.

18 octobre – #AppleEvent

19 octobre – Google #Pixel6Launch

20 octobre – Samsung #GalaxyUnpacked 2

20 octobre – DJI

21 octobre – Huawei Nova

26 octobre – #SonyXperia

26 octobre – Samsung Dev Conference

26 octobre – Honor

Comme vous le savez, tout commencera lundi avec l’Apple Event où devrait être annoncés les prochains MacBook Pro avec une puce Apple Silicon. Nous organisons un live sur notre Twitch, en plus de la couverture de l’événement sur le site. Le lendemain, cela sera le moment de découvrir (enfin) les Pixel 6. Comme Apple, l’événement sera retransmis sur notre chaîne Twitch en plus des articles tout chauds sur notre site. Le lendemain… c’est au tour de Samsung avec le Galaxy Unpacked 2 dont on attend une présentation d’une fonction avancée de personnalisation. Même couverture pour Samsung, avec un live Twitch et des articles.

Si vous pensez que ça s’arrêtait ici… vous avez tout faux. DJI a prévu trois annonces à la suite, les 20 et 27 octobre, mais aussi le 5 novembre. Cela sera ensuite au tour de Huawei, on attend les nouveaux Nova qui devraient arriver en Europe. Le 26 septembre, rendez-vous pour découvrir un smartphone surprise. Et pour une fois, le mystère reste complet quant au modèle attendu. Enfin, le 27 octobre sera l’occasion de découvrir les nouveautés Honor… avec la série 50.

Vous connaissez désormais le programme, il ne vous reste plus qu’à suivre notre Twitch, notre chaîne YouTube, notre Twitter et télécharger notre application (iOS et Android).