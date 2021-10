Samsung annonce une conférence la semaine prochaine, le Galaxy S21 FE dans les starting blocks

Samsung a annoncé l'organisation d'une conférence Galaxy Unpacked Part 2 le 20 octobre. Ce devrait être l'occasion pour le constructeur d'annoncer son Galaxy S21 FE.

Le 11 août dernier, Samsung présentait en grande pompe ses deux derniers smartphones pliants haut de gamme, les Samsung Galaxy Z Flip 3 et Galaxy Z Fold 3. Contrairement à ses habitudes, il semble cependant que sa conférence estivale ne soit pas la dernière de cette année. Samsung a en effet publié une invitation, ce mercredi, pour une nouvelle conférence Galaxy Unpacked la semaine prochaine.

La semaine s’annonce d’ores et déjà bien chargée. Après l’annonce d’une keynote Apple le lundi 18 octobre, suivie d’une conférence Made by Google le mardi 19 octobre, Samsung tiendra donc une présentation Galaxy Unpacked le mercredi 20 octobre.

Ready to explore all the sides that make you, you? A new dimension of possibilities opens this #SamsungUnpacked, October 20, 2021.

Learn more: https://t.co/U3NHdnHOyg pic.twitter.com/iiuSfutnQC

— Samsung Mobile (@SamsungMobile) October 13, 2021