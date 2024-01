Un pickup électrique rejoint la longue liste de voitures promises par VinFast

Et une voiture de plus ! VinFast va vite... pour annoncer de nouveaux modèles. VF8, VF9, VF6, VF7, VF3 et maintenant Wild ! Le problème : on attend toujours sa première voiture électrique en Europe.

VinFast, après avoir présenté le VF3 qui semble promis à un bel avenir en Europe, s’aventure sur un tout autre terrain avec son dernier coup de projecteur : un pickup.

Baptisé VF Wild, ce modèle cible en priorité le marché nord-américain, véritable terre promise des pickups. Cependant, il mérite qu’on s’y attarde un peu.

Le pickup électrique, un classique

Pour l’instant, le VF Wild est encore un concept-car, ce qui signifie que son design est susceptible d’évoluer avant sa mise sur le marché.

Et il va se frotter à une rude concurrence, se mesurant à des géants comme Ford, Rivian, Tesla, Fisker, Chevrolet…

VinFast n’a pas encore dévoilé les caractéristiques de son moteur ou de sa batterie.

Néanmoins, la marque a mis en avant une caractéristique intéressante : le VF Wild possède une conception de lit avec porte médiane, permettant d’agrandir l’espace de chargement en connectant la cabine au compartiment arrière.

L’ambition de VinFast est énorme, mais le constructeur a encore beaucoup à démontrer. En France, par exemple, on attend toujours le VF8, le premier SUV électrique de la marque.

Jusqu’à présent, aucun modèle n’a été proposé à l’essai, et le VF8 accuse déjà plusieurs mois de retard. On attend aussi le VF9, un SUV de plus grande taille. Mais, VinFast ne s’arrête pas là, avec également les VF6 et VF7 dans les starting-blocks.