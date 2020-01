Vous pourrez bientôt mettre 8 To dans votre poche

SanDisk a présenté plusieurs solutions de stockage portables dont un SSD de 8 To.

La popularité des SSD portables augmente et nous ne sommes pas surpris. Tout d’abord, cela apporte un moyen simple et efficace d’augmenter les quantités de stockage des ordinateurs portables ou ultrabooks, après leur l’achat. Deuxièmement, on produit désormais des séquences vidéo enregistrées en 4K et 60 ips depuis nos smartphones, et je peux vous assurer que ça pèse beaucoup ce type de fichiers. Il y a heureusement des solutions qui ne feront aucune concession, que ça soit en quantité de stockage ou en performances.

SanDisk vient de présenter le prototype de son SSD portable de 8 To au CES 2020. De plus, ce SSD portable permet d’atteindre des vitesses de transfert rapide à 20 Gbps.

En attendant la disponibilité du SSD portable, voici la dernière clé USB qui fonctionne à la fois en USB-A et USB-C avec une capacité de 1 To. Cette clé USB sera disponible fin 2020.